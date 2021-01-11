Левитс: Латвии нужна юридическая академия
Латвии необходима юридическая академия, заявил президент Эгил Левитс на пресс-конференции, организованной Государственным контролем и Министерством юстиции.
Латвии необходима юридическая академия, заявил президент Эгил Левитс на пресс-конференции, организованной Государственным контролем и Министерством юстиции.
Левитс отметил, что пока результаты деятельности прокуратуры недостаточны, несмотря на то, что количество прокуроров на 1000 жителей в Латвии достаточное.
По словам президента, если проблемы в работе прокуратуры продолжаются, необходимо провести реформы. Новый генеральный прокурор Юрис Стуканс понимает необходимость реформ и готов их внедрять.
В то же время Левитс подчеркнул, что реформы не могут зависеть от доброй воли генерального прокурора - необходимо внедрять институционализированные решения, поэтому участие Кабинета министров и Сейма также важно.
Президент согласился с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что в Латвии необходимо развивать юридическое образование.
"Необходимо постоянно учиться и повышать свой уровень образования. Это не могут быть курсы, здесь необходимо учреждение", - сказал Левитс, добавив, что юридические академии существуют в других государствах, и такой вуз необходим и в Латвии.