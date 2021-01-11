Биткоин подорожал до 42 тысяч долларов, а потом рухнул. Что случилось?

Первые три квартала 2020 года биткоин торговался в среднем около отметки в 10 тысяч долларов. В марте на фоне распространения коронавируса котировки опускались почти до 5 тысяч, но потом цена восстановилась.

Резкий рост начался со второй половины октября, когда котировки за два месяца выросли в два раза до 20 тысяч. Еще за месяц цена снова удвоилась - до 40 тысяч. Исторического максимума - 41,96 тысячи долларов - стоимость биткоина достигла 8 января, показывают данные Coindesk.

Такое подорожание криптовалюты эксперты объясняли несколькими факторами. Одной из основных причин популярности биткоина может быть желание инвесторов застраховать хотя бы часть своих активов от инфляции.

Опасения по поводу ускорения инфляции во всем мире возникли в связи с мерами стимулирования экономики, которые правительства принимают в рамках борьбы с коронавирусом. Меры стимулирования предполагают рост расходов и закачивание в экономику новых денег. В связи с этим инвесторы ожидают ослабления традиционных валют и ускорения инфляции.

Почему случился обвал?

На графике стремительный рост стоимости биткоина выглядит как парабола, и такой рост просто не может продолжаться долго, написал в своем "Твиттере" главный инвестиционный директор компании Guggenheim Partners Скотт Минерд.

По его словам, настало время зафиксировать прибыль, то есть некоторые инвесторы сейчас продают криптовалюту по высокой цене в ожидании снижения котировок. В долгосрочной перспективе биткоин может стоить до 400 тысяч долларов, говорил в декабре Минерд.

На рынке криптовалют наблюдается долгожданная коррекция, которая происходит всегда после бурного роста, отмечает аналитик LMAX Digital Джоел Крюгер. Он не исключает, что котировки могут снизиться до 20 тысяч долларов.

Данные торгов показывают, что на продажу выставляются крупные объемы криптовалюты. Например, в рамках одной такой сделки было продано 180 биткоинов (более 7 млн долларов при курсе в 40 тысяч долларов за один биткоин).

Также продажи биткоинов увеличили майнеры - компании, которые генерируют (добывают или "майнят") новую криптовалюту. Об этом сообщает компания Cryptoquant, которая отслеживает подобные сделки.

Многие инвесторы обеспокоены возможным усилением финансового регулирования в США, что также могло повлиять на котировки, пишет в колонке для Financial Times глава Fulcrum Asset Management Гэвин Дэвис.

В новом правительстве США, которое уже формируется избранным президентом Джо Байденом, минфин возглавит экс-председатель ФРС Джаннет Йеллен. Она известна своим скепсисом по отношению к криптовалютам. В конце 2017 года Йеллен заявляла, что биткоин - это крайне спекулятивный актив и его нельзя считать стабильным средством сбережения.

Инвесторы опасаются, что приход Йеллен может стать началом нового периода борьбы регуляторов с криптовалютами. Уходящий глава минфина Стивен Мнучин разрабатывал новые регуляторные меры по увеличению прозрачности рынка криптовалютных платежей, и Йеллен может эту работу продолжать, пишет Гэвин Дэвис.

Что будет с биткоином дальше?