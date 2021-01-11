Винькеле отвергает обвинения в лоббировании отдельной вакцины от Covid-19

Она указала, что решение о содержимом латвийского портфеля вакцин от Covid-19 создавалось на основании проекта решения, подготовленного специалистами ответственных подразделений Государственного совета по иммунизации, Государственного агентства лекарств и Министерства здравоохранения.

Когда создавался портфель вакцин, производитель AstraZeneca был лидером как в прогнозах о регистрации, так и в простоте использования вакцин в массовой вакцинации, кроме того, это была единственная вакцина, которая в исследованиях доказала возможность прерывания цепочки передачи вируса.

"Договор с производителем был первым, который заключила Еврокомиссия и соответственно и Латвия. Мы используем возможность отказаться от максимального числа вакцин, принимая во внимание упомянутые ранее наблюдения", - отметила Винькеле.

По мнению министра, не главным, но значимым было условие, что вакцины дольше хранятся и их цена почти в десять раз ниже вакцин BioNTech и Pfizer. "Было ли это решение обоснованным, увидим уже в ближайшем будущем", - добавила политик.

В первом заключенном Еврокомиссией договоре с BioNTech и Pfizer в основном объеме у Латвии была возможность заказать 800 000 доз. По словам Винькеле, эксперты в первоначальных подсчетах оценивали приобретение 200 000 доз, а в окончательном решении в портфель включили 97 000 доз этой вакцины.

Из дополнительных объемов в декабре были поставлены еще 243 000 доз. Бывшая министр отметила, что именно за закупку дополнительного объема в размере 100 000 доз 21 декабря премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал обвинения Минздраву, "который от них якобы отказался", что, по словам Винькеле, не соответствует правде. В частности, 21 декабря Минздрав проинформировал производителя о приобретении дополнительных доз, в свою очередь Кабинет министров это решение утвердил 22 декабря.

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоумение, почему при выборе вакцин от Covid-19 их количество не было распределено пропорционально по числу производителей. Будет непростительно, если окажется, что в процессе выбора вакцин имело место лоббирование.

"Латвии изначально было доступно всего 97 000 доз [вакцины производства Pfizer и BioNTech], и меня это очень смущает, потому что возникают подозрения в том, что представитель Латвии отказался от большего количества вакцин, хотя вопрос об отказе мы в правительстве не рассматривали. Если учесть, что вначале Европейский союз договорился о поставках 300 млн доз вакцин BioNTech/Pfizer, для Латвии с ее численностью населения 97 000 доз - непропорционально маленький объем", - выразил недоумение глава правительства.

Кариньш считает, что это неудовлетворительный результат, поэтому, узнав о том, что ЕС договорился с производителем о поставках еще 300 млн доз вакцин, он позвонил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы узнать, можно ли получить дополнительное количество вакцин. Правительство в пятницу вечером на внеочередном заседании постановило подать заявку на все доступное Латвии количество вакцин BioNTech/Pfizer - до 1,4 млн доз.