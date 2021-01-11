"Будет непростительно, если вскроется лоббирование". Кариньш о странностях в закупке вакцин

"Латвии изначально было доступно всего 97 000 доз [вакцины производства Pfizer и BioNTech], и меня это очень смущает, потому что возникают подозрения в том, что представитель Латвии отказался от большего количества вакцин, хотя вопрос об отказе мы в правительстве не рассматривали. Если учесть, что вначале Европейский союз договорился о поставках 300 млн доз вакцин BioNTech/Pfizer, для Латвии с ее численностью населения 97 000 доз - непропорционально маленький объем", - выразил недоумение глава правительства.

Кариньш считает, что это неудовлетворительный результат, поэтому, узнав о том, что ЕС договорился с производителем о поставках еще 300 млн доз вакцин, он позвонил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы узнать, можно ли получить дополнительное количество вакцин. Правительство в пятницу вечером на внеочередном заседании постановило подать заявку на все доступное Латвии количество вакцин BioNTech"/"Pfize - до 1,4 млн доз.

На вопрос, будет ли проводиться расследование, чтобы выяснить и привлечь к ответственности людей, которые, возможно, виноваты в некорректном заказе вакцин, премьер ответил, что у него нет об этом официальной информации, однако, зная о том, что ЕС договорился о поставках 300 млн вакцин BioNTech/Pfizer, из которых Латвия запросила всего около 100 000 доз, ему кажется, что тут "что-то не в порядке".