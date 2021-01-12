"Вечный двигатель. Раймонд Паулс". В честь 85-летия маэстро Раймонда Паулса LTV сняло документальный фильм

Журналист и сценарист Генриета Верхоустинска, а также режиссер и оператор Андрейс Верхоустинскис в 2020 году следили за жизнью маэстро и тем, как, несмотря на препятствия, созданные пандемией, Раймонд Паулс не останавливается и сохраняет свои творческие способности и жизненную силу.

По подсчетам съемочной группы, в 2020 году маэстро отыграл в общей сложности 54 концерта, то есть не менее одного концерта в неделю.

В солидном возрасте Раймонд Паулс принимает участие в репетициях практически каждый день, продолжает не только исполнять известные всем мелодии, но и писать новые. Поэтому понятен вопрос - что или кто им двигает? Именно об этом и рассказывает документальный фильм "Вечный двигатель. Раймонд Паулс".

Автор сценария Генриета Верхоустинска признает, что съемочная группа черпала вдохновение у маэстро.

"Съемка была для нас таким витаминным эликсиром, потому что следовать за Раймондом Паулсом в его работе - значит быть чрезвычайно вдохновленным. Потому что, несмотря на невероятную цифру - 85 лет - он очень творческий, его творческий дух до сих пор рождает новые песни. Мы стали свидетелями новой программы на стихи Оярса Вациетиса, которую он создал вместе с актером Нового Рижского театра Андрисом Кейшсом".

Генриета отмечает, что Раймонд Паулс по-прежнему создает музыку с энтузиазмом и настоящей радостью.

"Надо сказать, что эта радость заразительна", - признает автор фильма. Правда, несмотря на все, что было сделано композитором в 2020 году, больше всего во время пандемии маэстро расстраивает то, что нет возможности выступить перед публикой.

"Он страдал уже уже тогда, когда заполняемость зала была всего 25%. Сейчас, я думаю, он страдает еще больше, потому что для него очень важен контакт со зрителем", - говорит автор сценария.

Фильм ищет ответы на вопросы о том, как маэстро справляется с вызовами, которые время ставит перед физической формой человека, с одиночеством, когда большинство его друзей ушли из жизни, что является источником неиссякаемой жизни и творческого духа маэстро и что дает ему максимум сил.