Умер актер Денис Карасев, сыгравший в фильмах "Сволочи" и "Мы из будущего - 2"
Российский актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщает РИА "Новости".
Российский актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщает РИА "Новости".
По данным телеканала "Рен ТВ", артисту стало плохо в его квартире в центре Москвы.
Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти его. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Силламяэ, Эстония. Он начал сниматься в кино в 1989 году. Всего за свою карьеру он сыграл более 50 киноролей.
Актер известен по ролям в таких фильмах, как "Сволочи", "Притяжение", "Мы из будущего - 2", "Я - кукла", "В круге первом" и другие. Он также появился в сериалах "Вызов", "Каменская", "Марш Турецкого" и "Дальнобойщики".