Ср, 13.01.2021
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Умер актер Денис Карасев, сыгравший в фильмах "Сволочи" и "Мы из будущего - 2"

ФОТО: кадр из видеоролика

Российский актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщает РИА "Новости".

По данным телеканала "Рен ТВ", артисту стало плохо в его квартире в центре Москвы.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти его. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Силламяэ, Эстония. Он начал сниматься в кино в 1989 году. Всего за свою карьеру он сыграл более 50 киноролей.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как "Сволочи", "Притяжение", "Мы из будущего - 2", "Я - кукла", "В круге первом" и другие. Он также появился в сериалах "Вызов", "Каменская", "Марш Турецкого" и "Дальнобойщики".

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