Умер актер Денис Карасев, сыгравший в фильмах "Сволочи" и "Мы из будущего - 2"

По данным телеканала "Рен ТВ", артисту стало плохо в его квартире в центре Москвы.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти его. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Силламяэ, Эстония. Он начал сниматься в кино в 1989 году. Всего за свою карьеру он сыграл более 50 киноролей.