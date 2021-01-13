Кардиологи больницы Страдиня поздравили Раймонда Паулса трогательным видео

"Сердечным пожеланием и песней профессор Андрейс Эрглис и команда Sirds поздравили Раймонда Паулса с днем ​​рождения! Маэстро, пусть радость и здоровье будет в Вашем сердце!" - сказано в подписи к видео в профиле объединения Par Sirdi.

"Самые сердечные поздравления маэстро Раймонду Паулсу от команды Латвийского центра кардиологии Sirds в день ​​рождения! Как могли, так "прокашляли!" - написали представители Центра кардиологии.

На видео Эрглис и другие медики душевно обращаются к Паулсу, после чего следуют громкие аплодисменты. В продолжении видео представлена ​​песня "Глупое сердце" в исполнении Жоржа Сиксны.