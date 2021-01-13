Ср, 13.01.2021
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  • Кардиологи больницы Страдиня поздравили Раймонда Паулса трогательным видео
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Кардиологи больницы Страдиня поздравили Раймонда Паулса трогательным видео

Во вторник, 12 января, маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. Врачи Центра кардиологии больницы Страдиня объединились в общем поздравлении.

"Сердечным пожеланием и песней профессор Андрейс Эрглис и команда Sirds поздравили Раймонда Паулса с днем ​​рождения! Маэстро, пусть радость и здоровье будет в Вашем сердце!" - сказано в подписи к видео в профиле объединения Par Sirdi.

"Самые сердечные поздравления маэстро Раймонду Паулсу от команды Латвийского центра кардиологии Sirds в день ​​рождения! Как могли, так "прокашляли!" - написали представители Центра кардиологии.

На видео Эрглис и другие медики душевно обращаются к Паулсу, после чего следуют громкие аплодисменты. В продолжении видео представлена ​​песня "Глупое сердце" в исполнении Жоржа Сиксны.

❤Vissirsnīgākie sveicieni Maestro Raimonds Pauls no Latvijas Kardioloģijas centra Sirds komandas dzimšanas dienā! 🎹🎂 Kā mācējām, tā "ieklepojām"! 😆💃 #maestro85

Posted by kardiologija.lv on Otrdiena, 2021. gada 12. janvāris

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