Кардиологи больницы Страдиня поздравили Раймонда Паулса трогательным видео
Во вторник, 12 января, маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. Врачи Центра кардиологии больницы Страдиня объединились в общем поздравлении.
Во вторник, 12 января, маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. Врачи Центра кардиологии больницы Страдиня объединились в общем поздравлении.
"Сердечным пожеланием и песней профессор Андрейс Эрглис и команда Sirds поздравили Раймонда Паулса с днем рождения! Маэстро, пусть радость и здоровье будет в Вашем сердце!" - сказано в подписи к видео в профиле объединения Par Sirdi.
"Самые сердечные поздравления маэстро Раймонду Паулсу от команды Латвийского центра кардиологии Sirds в день рождения! Как могли, так "прокашляли!" - написали представители Центра кардиологии.
На видео Эрглис и другие медики душевно обращаются к Паулсу, после чего следуют громкие аплодисменты. В продолжении видео представлена песня "Глупое сердце" в исполнении Жоржа Сиксны.
❤Vissirsnīgākie sveicieni Maestro Raimonds Pauls no Latvijas Kardioloģijas centra Sirds komandas dzimšanas dienā! 🎹🎂 Kā mācējām, tā "ieklepojām"! 😆💃 #maestro85Posted by kardiologija.lv on Otrdiena, 2021. gada 12. janvāris