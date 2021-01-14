Правда, что витамин D еще и при ковиде помогает? Какую дозу принимать?

А какая доза была рекомендована до ковида?

В России это 600-800 международных единиц людям до 50 лет, 800-1000 международных единиц - после 50 лет, 800-1200 международных единиц - беременным и кормящим матерям.

Почему бы на всякий случай не принимать дозы побольше?

Не стоит. Для людей без установленного дефицита витамина D это опасно. Избыток витамина D может привести к избытку кальция и, соответственно, к повреждению почек, сердца, сосудов и другим негативным последствиям. Поэтому больше 4000 международных единиц в день без назначения врача принимать не рекомендуется.

Может, нужно еще что-то принимать, чтобы не заболеть? Какие-то другие витамины?

Нет, никаких профилактических средств такого рода не существует. Чтобы не заболеть и не передать вирус другим, по-прежнему важно регулярно и правильно мыть руки, не трогать лицо, держаться от людей подальше (дистанция должна быть не меньше метра, а лучше - двух) и носить маску, особенно если не получается соблюдать положенную дистанцию. Еще можно привиться.

Если вы все-таки заболели, то до появления тревожных признаков нужно лечиться как при обычной ОРВИ: обильным питьем, обезболивающими/жаропонижающими и отдыхом.

Обращение к врачам нужно только в некоторых случаях

"Признаками того, что, возможно, нужна госпитализация при ковиде, могут быть:

• тяжелая одышка (из-за которой человеку сложно выполнять простые действия - сходить в туалет или одеться - и заканчивать предложения без вдоха). Правда, нужно учитывать, что иногда к учащенному дыханию приводит тревога;

• насыщение крови кислородом (сатурация) 90% или меньше (в российских рекомендациях говорится о 94% и меньше в комбинации с другими критериями);

• измененное сознание (спутанность сознания, изменение в поведении, человеку необычно трудно проснуться);

• другие признаки того, что в организме что-то не так (человек стал чаще падать, у него низкое давление, кожа изменила цвет, он не мочится, появились боли в груди)".