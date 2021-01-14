Правда, что витамин D еще и при ковиде помогает? Какую дозу принимать?

Что случилось?
В блогах и СМИ, в том числе зарубежных, уже несколько месяцев пишут о том, что витамин D критически важен для профилактики и лечения ковида. Кроме того, уже вышло немало научных работ, где исследовали этот вопрос. "Медуза" решила разобраться, что сейчас в действительности известно о связи ковида и уровня витамина D и стоит ли принимать это средство дополнительно.
И что, стоит?
Это непростой вопрос. Если коротко, с одной стороны, сейчас нет оснований принимать витамин D для профилактики или лечения ковида. С другой - возможно, его стоит принимать по другим причинам.
Если говорить подробнее, есть работы, в которых исследователи смотрели на то, чаще ли заболевали ковидом люди с дефицитом витамина D. Также были исследования, в которых изучалось, насколько тяжело болеют люди с дефицитом витамина D и без такого дефицита. Результаты оказались противоречивыми: по одним данным, дефицит витамина D действительно оказался связан с заболеваемостью ковидом и плохим прогнозом, по другим - нет. Более того, очевидно, что некоторые авторы решили воспользоваться моментом и привлечь к себе внимание благодаря горячей теме, проведя откровенно некачественные исследования с громкими выводами о важности витамина D в борьбе с коронавирусом.
Характерно, что витамина D на данный момент нет в большинстве основных рекомендаций (в том числе российских) по лечению ковида. А в тех, где он упоминается, опасаются его рекомендовать (в текстах для пациентов Всемирная организация здравоохранения тоже пишет об этом).
В то же время есть теоретические основания для того, чтобы возлагать на витамин D какие-то надежды и изучать его влияние на заболеваемость ковидом и течение болезни. В частности, витамин D участвует в работе иммунной системы и помогает ей справляться в том числе с вирусными инфекциями, а также предотвращать слишком бурную реакцию, которая тоже может навредить человеку.
Так что делать?
Можно ориентироваться, например, на специальное руководство, выпущенное 17 декабря 2020 года в Великобритании. Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи и Научный консультативный комитет по питанию советуют принимать ту же дозу витамина D, что была рекомендована и до пандемии.
По мнению экспертов, есть достаточно данных в пользу того, что при дефиците этого витамина новая коронавирусная инфекция протекает тяжелее. Но не факт, что дефицит в данном случае является причиной. "Многие факторы, повышающие риск тяжелых последствий Covid-19, также вызывает низкий уровень витамина D", - пишут авторы рекомендаций. Например, у людей с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа выше риск развития и тяжелых форм ковида, и дефицита витамина D.
Поэтому британские эксперты считают, что если единственная причина назначить витамин D - это ковид, то делать этого не нужно. Для такого подхода слишком мало данных (особенно в плане лечения).
А какая доза была рекомендована до ковида?
В России это 600-800 международных единиц людям до 50 лет, 800-1000 международных единиц - после 50 лет, 800-1200 международных единиц - беременным и кормящим матерям.
Почему бы на всякий случай не принимать дозы побольше?
Не стоит. Для людей без установленного дефицита витамина D это опасно. Избыток витамина D может привести к избытку кальция и, соответственно, к повреждению почек, сердца, сосудов и другим негативным последствиям. Поэтому больше 4000 международных единиц в день без назначения врача принимать не рекомендуется.
Может, нужно еще что-то принимать, чтобы не заболеть? Какие-то другие витамины?
Нет, никаких профилактических средств такого рода не существует. Чтобы не заболеть и не передать вирус другим, по-прежнему важно регулярно и правильно мыть руки, не трогать лицо, держаться от людей подальше (дистанция должна быть не меньше метра, а лучше - двух) и носить маску, особенно если не получается соблюдать положенную дистанцию. Еще можно привиться.
Если вы все-таки заболели, то до появления тревожных признаков нужно лечиться как при обычной ОРВИ: обильным питьем, обезболивающими/жаропонижающими и отдыхом.
Обращение к врачам нужно только в некоторых случаях
"Признаками того, что, возможно, нужна госпитализация при ковиде, могут быть:
• тяжелая одышка (из-за которой человеку сложно выполнять простые действия - сходить в туалет или одеться - и заканчивать предложения без вдоха). Правда, нужно учитывать, что иногда к учащенному дыханию приводит тревога;
• насыщение крови кислородом (сатурация) 90% или меньше (в российских рекомендациях говорится о 94% и меньше в комбинации с другими критериями);
• измененное сознание (спутанность сознания, изменение в поведении, человеку необычно трудно проснуться);
• другие признаки того, что в организме что-то не так (человек стал чаще падать, у него низкое давление, кожа изменила цвет, он не мочится, появились боли в груди)".
Автор: Дарья Саркисян