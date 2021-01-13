Умерла прима театра Астрида Кайриша

"Наша любимая Астрида Кайриша ушла в вечность утром в белую метель. Выдающаяся актриса нашего театра, совесть нашего театра или, как она когда-то сказала, золотая пыль на сцене..." - пишет Латвийский национальный театр.

Астрида Кайриша окончила 3-ю студию театра "Дайлес" в 1962 году, после чего первые пять лет проработала в Лиепайском театре, став ученицей Ирмгарде Митревице и Николая Мурниекса.

"Вей, ветерок!", 1968 год ФОТО: Национальный театр

В 1968 году она переехала в Ригу и до 2019 года работала в Латвийском национальном театре, где благодаря своему таланту, сценической харизме и индивидуальности стала своеобразным театральным символом.

Ее самые значимые роли в театре - Зане в спектакле "Вей, ветерок!", Юлия в "Лилиоме", Антония в "Днях портных в Силмачах", Наталья Петровна в "Месяце в деревне", Лиене во "Временах землемеров", Иева в "Индранах", но вершина карьеры - роль Спидолы в постановке по пьесе Райниса "Огонь и ночь" 1985 года.

ФОТО: Пресс-фото

Наибольшую известность не только в Латвии, но и на всем постсоветском пространстве Астриде Кайрише принесли ее роли в кино - Лаура в "Сонате над озером", Зане в киноверсии "Вей, ветерок!", Иева в "Танце мотылька".

Видео: Отрывок из фильма "Соната над озером"

Последняя ее роль - Зане в старости в фильме "Вей, ветерок!" 2018 года.

Выражаем глубочайшие соболезнования сестре Астриды Дигне, невестке Саните, другим родственникам и всем ценителям ее таланта.