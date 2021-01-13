Ср, 13.01.2021
Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

Раймонд Паулс о прошедшем юбилее: звонят и приносят торты без перерыва

Раймонд Паулс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Во вторник, 12 января, маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. С праздником юбиляра также поздравил коллектив RīgaTV 24, спросив, как прошел этот день у маэстро.

Паулс рассказал ведущему передачи Preses klubs Айвису Цериньшу, что в свой день рождения ему приходилось постоянно "быть на связи" и получать поздравления.

"Я не мог избавиться от этого телефона! Мне нужно было кое-что репетировать, но мне звонят и приносят торты без перерыва. Я не знаю, куда я их положу!" - смеясь рассказал маэстро.

Паулс добавил, что с удовольствием бы поделился подаренными тортами.

В день своего 85-летия, 12 января, учитывая ограничения на массовые мероприятия, маэстро выступал в онлайн-концерте на сцене концертного зала "Дзинтари", который транслировал телеканал ReTV.

Последние новости

НАВЕРХ
Back