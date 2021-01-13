Раймонд Паулс о прошедшем юбилее: звонят и приносят торты без перерыва
Во вторник, 12 января, маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. С праздником юбиляра также поздравил коллектив RīgaTV 24, спросив, как прошел этот день у маэстро.
Во вторник, 12 января, маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. С праздником юбиляра также поздравил коллектив RīgaTV 24, спросив, как прошел этот день у маэстро.
Паулс рассказал ведущему передачи Preses klubs Айвису Цериньшу, что в свой день рождения ему приходилось постоянно "быть на связи" и получать поздравления.
Паулс добавил, что с удовольствием бы поделился подаренными тортами.
В день своего 85-летия, 12 января, учитывая ограничения на массовые мероприятия, маэстро выступал в онлайн-концерте на сцене концертного зала "Дзинтари", который транслировал телеканал ReTV.