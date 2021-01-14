"Мы качественно развели всех": Иван Янковский о скандальной постельной сцене с Кристиной Асмус

Ранее о съемках этой сцены Иван рассказывал: "Мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись, и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: "Ну, давайте!" - и уходит чай пить за дверь. И вот ты здесь, и она здесь, и надо все это запечатлеть. И вроде бы у нее муж там, в жизни, и он все увидит. Это стремно на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", - цитирует актера StarHit.ru.