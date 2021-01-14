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"Мы качественно развели всех": Иван Янковский о скандальной постельной сцене с Кристиной Асмус

Спектакль "Утиная охота"

ФОТО: https://vk.com/utinayaokhota_nn

В октябре 2019 года в прокат вышел фильм "Текст", который вызвал резонанс в обществе.  Некоторым зрителям постельная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского показалась слишком реалистичной и документальной. Ходили слухи, что этот момент стал причиной развода актрисы и Гарика Харламова. Однако экс-супруги опровергли их.

В интервью программе "Кино в деталях" Иван рассказал, что не стыдится откровенных сцен.

"Играть что-то типа "Текста" мне интересно. Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было.

Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино…" - приводит слова актера Peopletalk.ru.

После выхода фильма "Текст" разразился настоящий скандал. Ходили слухи, что секс Янковского и Асмус был настоящим.

Ранее о съемках этой сцены Иван рассказывал: "Мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись, и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: "Ну, давайте!" - и уходит чай пить за дверь. И вот ты здесь, и она здесь, и надо все это запечатлеть. И вроде бы у нее муж там, в жизни, и он все увидит. Это стремно на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", - цитирует актера StarHit.ru.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись в конце октября 2020 года. Инициатором стал Харламов. Об этом он сообщил в подкасте Данилы Поперечного.

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