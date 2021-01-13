Автомобили, которые больше всего покупают в Латвии

Подводя черту под годом коронавируса и суммируя результаты бизнеса продажи новых автомобилей, можно увидеть, что лидером рынка новых автомобилей в количественном выражении больше не является бренд Volkswagen, также немецкая компания потеряла звание самой популярной модели.

Теперь, если мы посмотрим, что сделали частные лица в дилерских центрах в течение 2020 года, мы увидим, что большинство людей для своих нужд купили компактный кроссовер Toyota RAV4. 333 человека выбрали его. Второе место с 248 проданными автомобилями занимает Škoda Octavia, автомобиль года в Латвии 2021, а третье место занимает Volkswagen Tiguan с 198 автомобилями, следует из информации, распространенной Auto Association.

Далее места в первой десятке разделили Škoda Kodiaq (192), Toyota Corolla (192), Nissan Qashqai (172), VW T-Cross (157), Škoda Karoq (156), Kia Sportage (141), Škoda Kamiq. (139).

Если к этим показателям добавить другие виды сделок, то цифры будут значительно выше. На первом месте по-прежнему RAV4 с 728 машинами. На втором месте Corolla с 699 автомобилями, на третьем - Škoda Octavia с 613 автомобилями. Остальные места в первой десятке поделили VW Tiguan (425), Škoda Kodiaq (392), VW Golf (353), Peugeot 308 (343), VW Passat (329), Kia Sportage (321), Nissan Qashqai (278).