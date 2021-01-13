Автомобили, которые больше всего покупают в Латвии

Подводя черту под годом коронавируса и суммируя результаты бизнеса продажи новых автомобилей, можно увидеть, что лидером рынка новых автомобилей в количественном выражении больше не является бренд Volkswagen, также немецкая компания потеряла звание самой популярной модели.
Теперь, если мы посмотрим, что сделали частные лица в дилерских центрах в течение 2020 года, мы увидим, что большинство людей для своих нужд купили компактный кроссовер Toyota RAV4. 333 человека выбрали его. Второе место с 248 проданными автомобилями занимает Škoda Octavia, автомобиль года в Латвии 2021, а третье место занимает Volkswagen Tiguan с 198 автомобилями, следует из информации, распространенной Auto Association.
Далее места в первой десятке разделили Škoda Kodiaq (192), Toyota Corolla (192), Nissan Qashqai (172), VW T-Cross (157), Škoda Karoq (156), Kia Sportage (141), Škoda Kamiq. (139).
Если к этим показателям добавить другие виды сделок, то цифры будут значительно выше. На первом месте по-прежнему RAV4 с 728 машинами. На втором месте Corolla с 699 автомобилями, на третьем - Škoda Octavia с 613 автомобилями. Остальные места в первой десятке поделили VW Tiguan (425), Škoda Kodiaq (392), VW Golf (353), Peugeot 308 (343), VW Passat (329), Kia Sportage (321), Nissan Qashqai (278).
Глядя на способность отдельных моделей завоевывать симпатию и их успех в реальной жизни, кажется, что на рынке новых автомобилей все хорошо. Однако, как сообщалось ранее, в 2020 году рынок новых автомобилей в Латвии сократился на четверть. Продажи легковых автомобилей (категории M1 и N1) за год снизились с 20 939 до 15 642, а количество проданных легковых автомобилей снизилось с 18 236 до 13 522.