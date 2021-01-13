"Поворотный момент в истории": президент о 30-летии баррикад

Как сообщила представитель президентской канцелярии Юстине Дейчмане, в своей речи Левитс отметил, что после этого поворотного момента стало ясно, что признание независимости Латвии и других стран Балтии - лишь вопрос времени.

"Послание баррикад января 1991 года является кратким и ясным: "Если вы хотите свое государство, то будьте готовы его защищать". Защищать такими способами и средствами, которые доступны и возможны в соответствующее время", - подчеркнул Левитс.

Он отметил, что ситуация в мире за последнее десятилетие радикально изменилась, и НАТО необходимо переориентироваться, чтобы обеспечивать безопасность своих членов в новой геополитической ситуации. Поэтому Латвия должна активно влиять на разработку и реализацию новой стратегии "НАТО 2030", которая должна включать четкое понимание угроз безопасности в Балтийском регионе.

По словам президента, сегодня он видит ряд негативных факторов, которые работают на снижение гражданской сознательности латвийцев, и один из них - целенаправленная дезинформация, отрицающая очевидное - успехи государства за прошедшие 30 лет. Президент подчеркнул, что дезинформация должна уравновешиваться правдивыми фактами, но этого недостаточно. "Дезинформация, ложные новости и теории заговора будут существовать до тех пор, пока на них будет достаточный спрос", - сказал Левитс.

"Я неоднократно говорил, что гражданин в демократическом обществе - это своего рода "должность". Она дает право жить в своей собственной свободной стране и пользоваться частью общего блага. Но взамен гражданин берет на себя ответственность за государство и обязанность вносить свой вклад в это общее благо", - сказал Левитс.