"Насилию нет места в нашей стране". Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента

Трамп отметил, что никто из его настоящих сторонников не будет поддерживать политическое насилие, неуважение к правоохранительным органам и флагу США, а также нападение на людей.

"Я хочу четко заявить: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму абсолютно нет места в нашей стране и в нашем движении. "Сделаем Америку снова великой" - значит всегда защищать верховенство закона, поддерживать мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивать наши самые священные традиции и ценности", - цитирует слова политика "Медуза".

В заявлении Трамп не прокомментировал решение палаты представителей объявить ему импичмент. Он также не берет на себя ответственность за штурм Белого дома, который, как считается, совершили его сторонники.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа.

Конгрессмены утвердили обвинение Трампа в подстрекательстве к мятежу. Вопрос приняли большинством голосов представителей Демократической партии, помимо этого, "за" проголосовали еще десять республиканцев.

Вопрос об отстранении Трампа теперь рассмотрит американский сенат, который до 19 января находится на каникулах (полномочия Трампа истекают на следующий день, 20 января).