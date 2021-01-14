Как звезды отметили старый Новый год: Равшана Куркова, Муцениеце, Ивлеева и другие

Вера Брежнева провела этот день в горах.

Ксения Бородина продолжает отдыхать на Мальдивах.

Рита Дакота призналась, что не может заставить себя работать.

Полина Гагарина словно невеста.

Катерина Шпица наслаждается праздничными декорацими.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели этот день на пляже.

Женя Мильковский с возлюбленной.

Демис Карибидис куда-то летит.

Настя Ивлеева провела этот день в Москве.

Праздничная Алсу.

Равшана Куркова в летнем наряде.

Соня Таюрская и Илья Прусикин отлично проводят свой отпуск.

Агата Муцениеце устроила сыну грандиозный праздник.

Максим Галкин на Старый Новый год поплавал в бассейне.