Как звезды отметили старый Новый год: Равшана Куркова, Муцениеце, Ивлеева и другие
RUS TVNET рассказывает, как знаменитости встретили старый Новый год.
RUS TVNET рассказывает, как знаменитости встретили старый Новый год.
Вера Брежнева провела этот день в горах.
Ксения Бородина продолжает отдыхать на Мальдивах.
Рита Дакота призналась, что не может заставить себя работать.
Полина Гагарина словно невеста.
Катерина Шпица наслаждается праздничными декорацими.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели этот день на пляже.
Женя Мильковский с возлюбленной.
Демис Карибидис куда-то летит.
Настя Ивлеева провела этот день в Москве.
Праздничная Алсу.
Равшана Куркова в летнем наряде.
Соня Таюрская и Илья Прусикин отлично проводят свой отпуск.
Агата Муцениеце устроила сыну грандиозный праздник.
Максим Галкин на Старый Новый год поплавал в бассейне.
Лайма Вайкуле прогулялась в заснеженном лесу.