ФСИН России заявила о намерении "предпринять все меры" для задержания Навального

По данным ФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока" и минимум шесть раз не явился на регистрацию в ведомство. ФСИН "учло тот факт, что Навальный находился на лечении в клинике", но после выписки тот снова не явился на регистрацию и только 23 ноября сообщил, что находится в Берлине.

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - цитирует "Дождь" заявление ФСИН.

В ведомстве подтвердили, что оппозиционер объявлен в розыск.