Чт, 14.01.2021
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Алексей Навальный
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ФСИН России заявила о намерении "предпринять все меры" для задержания Навального

Алексей Навальный

ФОТО: Valeriy Melnikov / Sputnik

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный, пишет "Медуза".

По данным ФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока" и минимум шесть раз не явился на регистрацию в ведомство. ФСИН "учло тот факт, что Навальный находился на лечении в клинике", но после выписки тот снова не явился на регистрацию и только 23 ноября сообщил, что находится в Берлине. 

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - цитирует "Дождь" заявление ФСИН.

В ведомстве подтвердили, что оппозиционер объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный вернется в Россию после лечения в Германии: он объявил о покупке билетов в Москву. В России СК завел на него уголовное дело о мошенничестве, а ФСИН потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В Кремле неоднократно намекали на связь оппозиционера с ЦРУ.

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