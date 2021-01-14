ФСИН России заявила о намерении "предпринять все меры" для задержания Навального

По данным ФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока" и минимум шесть раз не явился на регистрацию в ведомство. ФСИН "учло тот факт, что Навальный находился на лечении в клинике", но после выписки тот снова не явился на регистрацию и только 23 ноября сообщил, что находится в Берлине.
"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - цитирует "Дождь" заявление ФСИН.
В ведомстве подтвердили, что оппозиционер объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что Алексей Навальный вернется в Россию после лечения в Германии: он объявил о покупке билетов в Москву. В России СК завел на него уголовное дело о мошенничестве, а ФСИН потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В Кремле неоднократно намекали на связь оппозиционера с ЦРУ.