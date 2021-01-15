Заказать новое сердце в интернет-магазине? Легко! Рижанин рассказал, как это возможно

"Как многие из нас уже почувствовали на себе, в это сложное время пандемии совершать покупки стало гораздо сложнее, нежели это было до введения антиковидных ограничений. Многие так и не научились комфортно закупаться в интернет-магазинах, несмотря на весьма благоприятные для этого условия", - отмечает Илья Киреев.

Но только не герой его новой песни, который попытался купить в Сети то, что купить практически невозможно.

"Всем нам хотя бы раз в жизни разбивали сердце. Да и наверняка почти каждый из нас хотя бы однажды разбивал чье-то сердечко сам. Чувство, надо признаться, далеко не из самых приятных. Чего только в голову не лезет, лишь бы приглушить боль от расставания. В том числе и всякие абсурдные идеи, как, например, заменить больное сердечко новым, заказав его на Amazon", - рассказывает о своей композиции Киреев.

Клип:

Справка: Режиссура, операторская работа и монтаж - Тамара Рутковская (певица, композитор и саунд-продюсер из Риги). Илья Киреев – музыкант, саунд-продюсер и аранжировщик из Риги. Впервые на сцене Илья появился в 2009 году в составе группы "ППШ". За 12 лет с группой Илья выпустил 3 альбома, 3 сингла и пару музыкальных клипов. Отдельно стоит отметить его работы на стихи Цоя и Высоцкого. В последней вокал записал бывший участник шестого сезона шоу "Голос" и лидер группы Da'Ba Александр Казаков. Барабанщик группы - Камиль Макурин.