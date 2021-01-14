Швеция может разрешить погружение к месту крушения парома "Эстония"

В интервью Шведскому радио министр сказал, что министерство юстиции может завершить работу над поправками к марту, добавив, что поправки получили широкую поддержку в парламенте.

Это означает, что, возможно, уже летом будет возможность погрузиться к месту крушения парома, сказал Дамберг.

После обнаружения документалистами неизвестных ранее пробоин в утонувшем пароме, Шведское управление по расследованию несчастных случаев запросило разрешение на повторный осмотр места крушения.

После этих выводов Эстония, Финляндия и Швеция объявили, что проведут совместное расследование под руководством Эстонии.

По данным управления, помимо расследования, часть обломков, возможно, удастся поднять на сушу.

Глубина моря в месте крушения парома составляет 83 метра.

"Эстония" - единственное затонувшее судно, которое защищено законом о покое погибших, не позволяющим нырять с целью изучения места крушения.

Судно "Эстония", которое было построено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.