В Риге открыли бар в честь Моргенштерна! RUS TVNET поговорил с его создателями

Оказалось, что инициаторами проекта стал фан-клуб скандального российского рэпера Моргенштерна. Впрочем, это даже закономерно, что человек, отмеченный изданием GQ и получивший премию "Человек года" может иметь поклонников в нашей стране.
Кстати, в конце 2020 года по опросам наших читателей лидировал именно Моргенштерн.
Создатели бара объяснили нам, что - это будет место, в котором объединятся разные виды искусства.
"Фан-Клуб Моргенштерна - это арт - граффити пространство, созданное миллениалами для миллениалов. Моргенштерн, как артист, отвергает существующую иерархию и свободно продвигает свое искусство и свой взгляд на мир, при этом остается ироничным и не заморачивается. Мы вдохновляемся его подходом и по такой же схеме коллабим с нашими друзьями-музыкантами, арт-мейкерами и людьми, делающими вкусные пончики", - сказали нам авторы идеи.
Правда раскрывать свои личности авторы отказались.
"Сложно назвать всех людей, повлиявших на историю проекта. Скажем, что это коллектив креативных единомышленников, живущих в Латвии", - указали они.
Молодые люди отметили, что из-за пандемии и режима чрезвычайной ситуации они будут работать "исключительно осторожно".
"Мы носим маски, просим того же от гостей, возможен только pick-up заказанного кофе или снеков (кстати, на каждом стаканчике крутейшие граффити-стикеры). Поэтому пока основная движуха и активности у нас в TikTok и Instagram. Кстати, только за первые сутки мы набрали больше 300 тысяч просмотров в TikTok", - подчеркнули они.
Что правда, то правда! На странице в TikTok у создателей этого места просто невероятная активность. Толчком к созданию такого бара стали именно коронавирусные ограничения и желание сделать что-то яркое:
"В Риге - тоска. Темно, холодно, мрачно, кинотеатры закрыты, кофейни закрыты, магазины закрыты, Ковид, локдаун, в наших организмах начал заканчиваться витамин D. Мы подумали, что надо сделать что-то яркое. Яркие цвета нужны, чтобы мы не охренели в серой, жесткой, тоскливой зимней Риге. Ну реально, биты Моргенштерна и Славы М. заставляют качать и двигаться твою тушку. Вырабатывается эндорфин. Мышцы лица растягиваются в улыбку. Мы написали Моргенштерну письмо и стали бомбить граффити. Вот с этого все и началось".
Насколько редакции стало известно, создатели бара написали письмо Моргенштерну. О его реакции пока ничего не известно.