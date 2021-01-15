В Риге открыли бар в честь Моргенштерна! RUS TVNET поговорил с его создателями

Оказалось, что инициаторами проекта стал фан-клуб скандального российского рэпера Моргенштерна. Впрочем, это даже закономерно, что человек, отмеченный изданием GQ и получивший премию "Человек года" может иметь поклонников в нашей стране.

Кстати, в конце 2020 года по опросам наших читателей лидировал именно Моргенштерн.

Создатели бара объяснили нам, что - это будет место, в котором объединятся разные виды искусства. 11

"Фан-Клуб Моргенштерна - это арт - граффити пространство, созданное миллениалами для миллениалов. Моргенштерн, как артист, отвергает существующую иерархию и свободно продвигает свое искусство и свой взгляд на мир, при этом остается ироничным и не заморачивается. Мы вдохновляемся его подходом и по такой же схеме коллабим с нашими друзьями-музыкантами, арт-мейкерами и людьми, делающими вкусные пончики", - сказали нам авторы идеи.

Правда раскрывать свои личности авторы отказались. 11

"Сложно назвать всех людей, повлиявших на историю проекта. Скажем, что это коллектив креативных единомышленников, живущих в Латвии", - указали они.

Молодые люди отметили, что из-за пандемии и режима чрезвычайной ситуации они будут работать "исключительно осторожно".

"Мы носим маски, просим того же от гостей, возможен только pick-up заказанного кофе или снеков (кстати, на каждом стаканчике крутейшие граффити-стикеры). Поэтому пока основная движуха и активности у нас в TikTok и Instagram. Кстати, только за первые сутки мы набрали больше 300 тысяч просмотров в TikTok", - подчеркнули они.

Что правда, то правда! На странице в TikTok у создателей этого места просто невероятная активность. Толчком к созданию такого бара стали именно коронавирусные ограничения и желание сделать что-то яркое: