Видео ⟩ Памяти Бориса Грачевского: несколько ярких выпусков журнала "Ералаш"

Грачевский прошел длинный путь. После армии он устроился грузчиком на студию им. Горького, а после проявил интерес к кино делу и стал работать администратором на съемках у таких мэтров, как Александр Роу, Марк Донской и Василий Шукшин.

"Я не попадал на телевидение, я попал в кино, а это большая разница. Телевидение – это "сегодня", а кино – это "вечно". В кино другая система взаимоотношений со зрителем", - цитирует Грачевского Lenta.ru.

Вдохновивший тележурналом "Фитиль" Грачевский создает "Ералаш" - его Грачевский придумал вместе драматургом Александром Хмеликом в 1974-м, и занимался его производством в самых разных качествах от сценариста до режиссера все последующие полвека. Начиная с 2002 года он был художественным руководителем журнала.

"Шел 1974 год. Был "Фитиль" - сатирический киножурнал для взрослых. И возникла идея выпускать такой же и для детей, под названием "Фитилек". Эта идея долго бродила по коридорам Госкино и в конце концов превратилась в приказ. Делать "Фитилек" поручили сценаристу Александру Хмелику. Но название пришлось поменять. Оно не понравилось Сергею Михалкову - главному редактору "Фитиля". Наверное, ему тут почудилась конкуренция. Мы долго думали, как назвать. И тут Маша Хмелик, дочка Александра Григорьевича, вдруг говорит: "А может - "Ералаш"? И нам с Хмеликом это название очень понравилось", - вспоминал Грачевский.

Таким образом на тележурнале "Ералаш" выросло несколько поколений.