Автомобили на природном газе должны будут пройти дополнительные проверки

Они предусматривают среди прочего, что со следующего года автомобили, оборудованные системой подачи природного газа, должны периодически проверяться соответствующим инспекционным органом, аккредитованным национальным органом по аккредитации в соответствии с нормативными актами об оценке, аккредитации и надзоре за органами по оценке соответствия.

Данные периодической проверки баллона для сжатого природного газа (SDG) (например, VIN транспортного средства, серийный номер газового баллона, дата следующей проверки) должны позволять идентифицировать баллон для SDG и срок действия сертификата о периодической проверке. Проверяющий орган вносит данные периодических проверок баллонов с SDG в регистр транспортных средств. Периодический осмотр необходимо проводить не реже одного раза в 48 месяцев после ввода автомобиля в эксплуатацию с двигателем, оборудованным системой заправки SDG (дата первой регистрации транспортного средства или дата регистрации двигателя с системой заправки SDG).

Что это значит для пользователей таких автомобилей

По сути, это означает, что при отсутствии необходимых документов, подтверждающих, что проверка была проведена в соответствии с требованиями, при проверке пригодности к эксплуатации стоит учитывать получение тройки. Разумеется, не допускаются и никакие другие дефекты или несоответствия в газовом баллоне.

Ситуации, при которых готовность транспортного средства к движению оценивается тройкой, четко указаны в поправках к Правилам Кабинета министров №295 от 30 мая 2017 года "Положение о государственном техническом осмотре и техническом контроле транспортных средств на дорогах", принятых Правительством в четверг. В них входят:

Ремонтная сварка газовых баллонов; несоответствующие данные или отсутствие данных о периодическом осмотре баллонов с SDG в реестре транспортных средств с 1 января 2022 года; превышения срока годности баллона с SDG; с 1 января 2022 г. - истек срок действия свидетельства о периодическом осмотре баллонов для SDG; нет необходимой информации о баллоне SDG.