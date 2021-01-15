Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу. В чем причина?
Министерство иностранных дел (МИД) России начал "внутригосударственные процедуры" по выходу страны из Договора по открытому небу, сообщает "Медуза".
Министерство иностранных дел (МИД) России начал "внутригосударственные процедуры" по выходу страны из Договора по открытому небу, сообщает "Медуза".
Как пояснили в дипведомстве, это сделано вслед за выходом из соглашения США в ноябре прошлого года.
"Тем самым был заметно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора, а также нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН (Договора по открытому небу) как инструмента укрепления доверия и безопасности, - говорится в сообщении МИД. - Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие основным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых реалиях. С сожалением вынуждены признать, что они не получили поддержки со стороны союзников в США".
В заявлении российского МИДа также отмечается, что США вышли из договора "под надуманным предлогом". Ранее американский Госдепартамент обвинял Россию в запрете наблюдательных полетов над Москвой, Чечней, Калининградом и вблизи границ Южной Осетии и Абхазии. В Москве, в свою очередь, не признали эти нарушения и заявили, что сам Вашингтон не выполняет условия договора.