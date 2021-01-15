Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу. В чем причина?

Как пояснили в дипведомстве, это сделано вслед за выходом из соглашения США в ноябре прошлого года.

"Тем самым был заметно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора, а также нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН (Договора по открытому небу) как инструмента укрепления доверия и безопасности, - говорится в сообщении МИД. - Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие основным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых реалиях. С сожалением вынуждены признать, что они не получили поддержки со стороны союзников в США".