Пт, 15.01.2021
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель о встрече с Лукашенко
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Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу. В чем причина?

Иллюстративное фото ФОТО: AFP / Scanpix

Министерство иностранных дел (МИД) России начал "внутригосударственные процедуры" по выходу страны из Договора по открытому небу, сообщает "Медуза".

Как пояснили в дипведомстве, это сделано вслед за выходом из соглашения США в ноябре прошлого года.

"Тем самым был заметно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора, а также нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН (Договора по открытому небу) как инструмента укрепления доверия и безопасности, - говорится в сообщении МИД. - Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие основным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых реалиях. С сожалением вынуждены признать, что они не получили поддержки со стороны союзников в США".

В заявлении российского МИДа также отмечается, что США вышли из договора "под надуманным предлогом". Ранее американский Госдепартамент обвинял Россию в запрете наблюдательных полетов над Москвой, Чечней, Калининградом и вблизи границ Южной Осетии и Абхазии. В Москве, в свою очередь, не признали эти нарушения и заявили, что сам Вашингтон не выполняет условия договора.

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