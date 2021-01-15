Журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", говорится в заявлении аэропорта.

Однако представители Внуково отметили, что видео пассажиров с берлинского рейса "будет предоставлено".

Издание Sota Vision уже выступило с заявлением, что будет вести трансляцию из аэропорта "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами".