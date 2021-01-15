Пт, 15.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву

Алексей Навальный ФОТО: Rosfoto.ru/shutterstock.com

Московский аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь оппозиционный политик Алексей Навальный, запретил снимать его прилет. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Sota Vision, аэропорт это объяснил мерами против Covid-19.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", говорится в заявлении аэропорта.

Однако представители Внуково отметили, что видео пассажиров с берлинского рейса "будет предоставлено".

Издание Sota Vision уже выступило с заявлением, что будет вести трансляцию из аэропорта "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами".

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный вернется в Россию после лечения в Германии: он объявил о покупке билетов в Москву. В России СК завел на него уголовное дело о мошенничестве, а ФСИН потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В Кремле неоднократно намекали на связь оппозиционера с ЦРУ.

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