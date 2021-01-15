Прокуроры США: участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов

В ходатайстве, которое заинтересовало издание The Washington Post, сказано, что намерения участников штурма подтверждаются, помимо прочего, действиями самого Ченсли. Он оставил на столе вице-президента США Майкла Пенса записку с текстом "Правосудие наступит, это только вопрос времени".

Ченсли отрицал, что его записка представляет собой угрозу, однако обвинение с этим не согласно, говорится в ходатайстве.

33-летний житель штата Аризона Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели или "QAnon-шаман", стал одним из известнейших участников штурма Капитолия. Он ворвался туда в меховой шапке с рогами, а его лицо было раскрашено в цвета флага США. После штурма Ченсли был арестован по обвинениям в насильственном проникновении в госучреждение и хулиганстве.

После штурма Капитолия были арестованы не менее 100 человек. Не менее 70 из них были предъявлены различные обвинения, в том числе о нарушении комендантского часа, незаконном проникновении в государственное учреждение и незаконное ношение оружия. Власти также изучают возможность предъявить участникам штурма более серьезные обвинения. Известно, что некоторые из них имели с собой огнестрельное оружие и скандировали "Повесить Майкла Пенса!"