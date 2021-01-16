Скандал с субсидиями: в Литве обсуждают внесение в "черный список" Киркорова и Шуфутинского

Вице-министр говорит, что при распределении субсидий учитывались только экономические и юридические аспекты.

"Я искренне сожалею в связи со сложившейся ситуацией. Когда я работала председателем Литовского совета по культуре (ЛСК), при распределении субсидий организаторам мероприятий культуры и искусства, в соответствии с указанными в условиях программы требованиями, учитывались только экономические и юридические аспекты", - говорится в присланном вице-министром комментарии.

Урбанавичене заметила, что в этом контексте мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК и литовского общества. 1

Она собирается предложить, чтобы давалась экспертная оценка и при предоставлении государственной помощи бизнесу в связи с пандемией.

Министр культуры Симонас Кайрис говорит, что оценивает ситуацию, как афронт, однако подчеркивает, что субсидии были выделены "из-за порочного прежнего порядка субсидирования".

Министр обещает обеспечить, чтобы теперь давалась оценка и качеству, художественной ценности, а решения основывались на заключениях экспертов.

"Этот горький урок я также хотел бы использовать и как повод глубже посмотреть на давно существующую проблему. Уже не первый раз в общественном пространстве возникают инциденты или сомнения относительно концертов исполнителей пропутинских взглядов", - написал Кайрис.

В конце ноября прошлого года ЛСК выделил субсидию на сумму почти 13,7 тысяч евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Филиппа Киркорова. Также субсидия в размере почти 17 тысяч была выделена и компании Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов Михаила Шуфутинского.

Минкульт также информировал BNS, что попросил ЛСК предоставить подробную информацию о всем ходе выполнения программы субсидирования.

Возмущение тем, что субсидии были выделены организаторам концертов Киркорова и Шуфутинского, в четверг выразил общественный деятель и шоумен Андрюс Тапинас.

"Филипп Киркоров еще в сентябре снялся в клипе в поддержку (Александра) Лукашенко, в октябре назвал Крым самым любимым место в России, поздравлял самого замечательного президента с днем рождения. Король шансона бандюг Михаил Шуфутинский тоже не раз выступал в оккупированном Крыму", - написал Тапинас.

По его словам, концерты Киркорова и Шуфутинского перенесены на этот год.

Теперь МИД Литвы выясняет, возможно ли расширить санкции в отношении российских исполнителей после того, как организаторы их концертов в Литве получили субсидии. 1

"Обсуждение идет, как раз вчера в министерстве мы организовали группу людей для оценки именно в юридическом отношении таких возможностей, посмотрим, куда это приведет, какие будут выводы", - сказал в пятницу журналистам министр ИД Габриэлюс Ландсбергис.

"Наверное, мы все понимаем, что несмотря на то, что музыкальные вкусы могут очень отличаться, мы должны видеть очень четкое правовое основание для рекомендации включить людей в черные списки, чтобы им не разрешалось приехать в то или иное государство", - сказал он.

После состоявшегося в президентском офисе заседания Координационного совета по внешней политике Литвы Ландсбергис отметил, что критерии "должны быть очень четкими, юридически обоснованными".