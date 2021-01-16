"Это, конечно, обидные вещи": Шуфутинский о возможном попадании в "черный список" Литвы

Напомним, что ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал рассмотреть вопрос о санкциях в отношении исполнителей из России, поскольку организаторы их концертов, как утверждается, получали субсидии за отмену выступлений в республике.

РИА "Новости" передает, что Михаил Шуфутинский в шутку согласился со словами журналиста канала о том, что он агент Кремля.

"Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в Интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву... Я удивляюсь, почему вдруг решили лишить наших концертов всю страну, потому что (в Литве - прим.ред.) очень много русскоговорящих людей", - цитирует Шуфутинского СМИ.

Он также сделал предположение, что в Литве "так все хорошо", что главе МИД этой страны "нечем заняться", кроме как запрещать российским исполнителям выступать в республике.

Певец Стас Пьеха, считающий Литву своей второй родиной, в разговоре с порталом Газета.ru заступился за коллег. По мнению артиста, в их выступлениях нет никакой пропаганды, кроме "роскошного стиля жизни".

"Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна - какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу", - прокомментировал заявление литовского МИДа Пьеха.

Известно, что на данным момент представители Филиппа Киркорова не давали СМИ никаких комментариев.