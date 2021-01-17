Блогер Варламов вернулся в Россию без Верзилова

"Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке", – рассказал Смирнов. По его словам, Варламов прибыл без Верзилова из-за того, что у всех из компании туристов было разное время отъезда, и они полетели не на одном рейсе.

Смирнов добавил, что ему неизвестно, как долго Верзилов планирует оставаться в Африке, у Петра также нет обратных билетов. Илья Варламов подтвердил агентству РИА "Новости", что вернулся в Россию.

"Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет", - сказал блогер, отвечая на вопрос об обращении в МИД.

Напомним, за несколько дней группу путешественников из России дважды задерживали в Южном Судане. Помимо Варламова и Верзилова в Африке находились директор Европейской Гимназии Иван Боганцев, предприниматель Вадим Гинзбург и жена блогера Любовь Варламова.