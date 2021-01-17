Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп
Евгений Баженов (BadComedian) и Катя Клэп решили пожениться. Об этом избранница киноблогера сообщила в очередном ролике на YouTube. Для девушки предложение руки и сердца стало сюрпризом.
Евгений Баженов (BadComedian) и Катя Клэп решили пожениться. Об этом избранница киноблогера сообщила в очередном ролике на YouTube. Для девушки предложение руки и сердца стало сюрпризом.
Известно, что Евгений Баженов и Катя Клэп встречаются уже много лет. Долгое время звезды скрывали свои отношения. К примеру, в интервью Юрию Дудю BadComedian отказался говорить о личной жизни. Они не публиковали совместные снимки в социальных сетях, а зимой прошлого года даже появились слухи об их расставании.
Теперь же Евгений наконец-то сделал предложение избраннице.
"Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах. Для меня это все так непривычно. Я до сих пор не понимаю, как носить это кольцо? Снимать ли его во время уборки? А что будет, если я его где-то забуду?" - цитирует Катю StarHit.ru.
На видео девушка рассказала, что в 2020 году она даже обращалась к психологу. Она подчеркнула, что Евгений всегда находился рядом и поддерживал ее. Пока неизвестно, где и когда состоится их свадьба.