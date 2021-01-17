300-метровый особняк, трехкомнатная квартира в Москве и бизнес: что оставил в наследство Грачевский?
Изданию "Комсомольская правда" стало известно, какое наследство оставил после своей смерти создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Изданию "Комсомольская правда" стало известно, какое наследство оставил после своей смерти создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Недвижимость оценивается как минимум в 67 миллионов рублей (754 тысячи евро).
Наследники:
На наследство покойного Бориса Грачевского претендуют его третья жена, 41-летняя дочь и 48-летний сын от первого брака, а также 9-летняя дочь от второго брака и 9-месячный сын от последних отношений. По оценкам юристов, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской должна отойти половина имущества кинорежиссера, другую половину разделят на равные части.
Напомним, режиссер, сценарист и худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался вечером 14 января. Он умер на 72-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Covid-19 у режиссера обнаружили в конце декабря. Сначала он лечился дома, однако затем его госпитализировали.
Грачевский работал худруком "Ералаша" с 2002 года. Выступал как автор проекта "Социальная реклама". Известно, что режиссер боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" в 2018 году.