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  • 300-метровый особняк, трехкомнатная квартира в Москве и бизнес: что оставил в наследство Грачевский?
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300-метровый особняк, трехкомнатная квартира в Москве и бизнес: что оставил в наследство Грачевский?

ФОТО: https://www.instagram.com/iliukhinj2015/?hl=ru

Изданию "Комсомольская правда" стало известно, какое наследство оставил после своей смерти создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

Недвижимость оценивается как минимум в 67 миллионов рублей (754 тысячи евро). 

  • Издание сообщает, что Грачевский владел 300-метровым особняком в закрытом коттеджном поселке на Новорижском шоссе (около 50 миллионов рублей - 563 тысячи евро). В нем есть просторная гостиная со столовой, несколько спален, кабинет, детская, а также комната отдыха с камином.
  • В активе Грачевского значится и трехкомнатная квартира на улице Гиляровского в Москве. Ее стоимость - от 17 миллионов рублей (от 191 тысячи евро). В квартире сделан дизайнерский ремонт.
  • Грачевский и его бизнес-партнер Аркадий Григорян были учредителями двух компаний: ООО "Ералаш" и ООО "Продюсерский центр Ералаш". Первая фирма приносила владельцам 89 миллионов рублей в год (968,5 тысячи евро в год), вторая - 36 миллионов (405 тысяч евро).
  • Грачевский также получал авторские отчисления за телетрансляции "Ералаша". 

Наследники:

На наследство покойного Бориса Грачевского претендуют его третья жена, 41-летняя дочь и 48-летний сын от первого брака, а также 9-летняя дочь от второго брака и 9-месячный сын от последних отношений. По оценкам юристов, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской должна отойти половина имущества кинорежиссера, другую половину разделят на равные части.

Напомним, режиссер, сценарист и худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался вечером 14 января. Он умер на 72-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Covid-19 у режиссера обнаружили в конце декабря. Сначала он лечился дома, однако затем его госпитализировали.

Грачевский работал худруком "Ералаша" с 2002 года. Выступал как автор проекта "Социальная реклама". Известно, что режиссер боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" в 2018 году.

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