На ТНТ новый сериал "Полет". В ролях: Никита и Михаил Ефремовы, Оксана Акиньшина и Павел Табаков

Это современная история о том, как один неслучившийся полет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь.

Сериал обещает познакомить зрителей со сложными, противоречивыми персонажами, которых сыграют Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и другие.

Героям "Полета" удалось избежать самого страшного: отправляясь в командировку, сотрудники строительной компании перепутали аэропорт и в зале вылета узнали, что их самолет разбился. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле. И тут выясняется, что самое страшное еще впереди.

Один эпизод "Полета" - это одна история, посвященная жизни каждого героя. Ира устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко пытается справиться с зависимостями. Илюша принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой. Катя погружается в прошлое, в сложные отношения с мужем и взрослыми приемными детьми. Котенок не может забыть трагедию из прошлого, она бунтует против родителей и ищет себя.

Их объединяет афера, на которую они после той злосчастной командировки подписались вслед за директором фирмы Дмитрием Юрьевичем. Так канвой для серьезного психологического материала, который поднимает философские вопросы, становится остросюжетная линия – она будет держать зрителей в напряжении до самого финала.

Никита Ефремов: "Полет" - это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет.

Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так - нет мира внутри - нет мира снаружи".

Юлия Хлынина: "Хороший драматический материал не отвечает, а задает вопросы. Делает это по-новому.

В "Полете" исследуется тема счастья, насколько человеку подвластно его создавать, да и стоит ли это делать в принципе…

Петей Тодоровским, наверное, заложен такой месседж, что есть рок, который тебя нагонит где бы ты ни был, в любой точке мира, куда бы ты не убежал, не улетел и не уплыл. От судьбы не уйдешь. Моя героиня будет пытаться построить свое счастье с платьями, белым песочком и пальмами, о которых она так долго мечтала. Но за каждым человеком стоит нечто большее, и Петр как раз задается этим вопросом - что это, судьба, рок и мы на самом деле не управляем своей судьбой, а только следуем за ней? Ответ предстоит найти зрителям».

Александр Робак: "Я очень вдохновлен этим проектом! "Полет" - это по большому счету авторская работа. В нем невероятная драматургия и прекрасный актерский состав.

"Полет" - история людей, которые, перепутав авиарейсы, избежали авиакатастрофы. Но избежали не совсем: травматический опыт породил цепочку событий и перемен мировоззрения, которым и посвящен сериал".

До премьеры на телевидении "Полет" взял главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно. Задача Serial Killer - показать мировой аудитории лучшие сериальные проекты из Центральной и Восточной Европы, многие из которых впоследствии становятся хитами на Netflix, Amazon, HBO. Также "Полет" стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошел в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.

"Полет" - с 25 января в 21.00 на ТНТ!