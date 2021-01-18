Пн, 18.01.2021
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Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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Навального арестовали на 30 суток: политика отправили в СИЗО

Алексей Навальный в зале суда. ФОТО: INSTAGRAM / @NAVALNY/via REUTERS

"Суд по Алексею Навальному состоится сейчас", - около 11:30 (по Риге) сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Адвокату политика Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала. В итоге Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Политик назвал происходящее "в высшей степени беззаконием".

"Безумие. Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас - в 12:29 - они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным", - в Telegram-канале сообщил глава штаба Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что суд над Алексеем Навальным начался в Химках в том же отделении полиции, где он и провел ночь.

Как сообщила Русская служба BBC со ссылкой на адвоката Михайлову, ФСИН попросил суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное.

Навальный назвал происходящее беззаконием наивысшей степени

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала видео с политиком из здания УВД Химок, где над ним проходит суд. "Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, а здесь происходит заседание Химкинского суда. Я ничего не понимаю. Почему заседание происходит в полиции? Почему не уведомили, почему не дали повестки? Я видел много насмешек над правосудием, это беззаконие наивысшей степени", - ситуацию из зала "суда" прокомментировал сам Навальный.

"То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад", - написала Ярмыш в микроблоге Twitter.

 

Навальный попросил максимально открытого суда и пустить в "зал" суда все СМИ и настоящих журналистов, которые остались на морозе. По его словам, на заседании замечены только сотрудники таких СМИ, как "Вести. Дежурная часть" и Life.

При этом в Химкинском городском суде объяснили, что заседание решили проводить в отделении полиции, чтобы "смогли присутствовать журналисты". В то же время большинство из них даже не впустили в здание. В свою очередь управление МВД по Московской области объяснило, что заседание по делу Навального провели в полиции, потому что у политика "отсутствовали актуальные результаты теста" на коронавирус.

Тем временем к отделению, где проходит суд над Навальным, приехали автозак и несколько тонированных автобусов, сообщили "МБХ медиа".

МВД попросило суд арестовать Навального на 30 суток

Директор ФБК Иван Жданов прокомментировал это у себя в Twitter: "Просят арест на 30 суток. При том, что суд по замене условного на реальный 29-го. Вообще откуда они берут такие сроки?".

Решение суда

Решением Химкинского городского суда Алексея Навального арестовали на 30 суток.

Решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев. Навальный призвал народ выходить на улицы. "Не за меня, за себя", - заявил он в обращении после оглашения решения суда. 

Галерея: События у Химкинского городского суда

Навальный призвал выходить на улицы

Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Обращение было опубликовано на YouTube-канале "Навальный Live" после того, как Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что штабы Навального "немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января".

Видео: Видеообращение Алексея Навального после решения суда

Алексея Навального отправили в СИЗО

Алексея Навального увезли из ОВД в Химках, где он провел ночь и следующий день после задержания в Шереметьево, сообщает "Медуза".

Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, Навального везут в изолятор "Матросская тишина".

В центре Санкт-Петербурга задержаны десятки участников одиночных пикетов в поддержку Навального

В центре Санкт-Петербурга днем 18 января началась серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального, пишет "Медуза".

Полицейские задерживают участников пикетов практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты.

Количество задержанных достигло примерно 30 человек. Среди них - корреспондент "Дождя" Денис Кабаков.

Комментарий Лаврова о реакции Запада 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию западных политиков на задержание Алексея Навального следующим образом:

"Мы видели, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".

Как развивались события:

  • Алексея Навального задержали вечером в воскресенье, 17 января, в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
  • Из аэропорта Навального перевезли в ОВД Химок.
  • Политика задержали по требованию ФСИН по делу Yves Rocher в связи с "уклонением от контроля" инспекции.

Галерея: Возвращение Навального в Москву  

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