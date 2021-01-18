Навального арестовали на 30 суток: политика отправили в СИЗО

"Безумие. Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас - в 12:29 - они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным", - в Telegram-канале сообщил глава штаба Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что суд над Алексеем Навальным начался в Химках в том же отделении полиции, где он и провел ночь.

Как сообщила Русская служба BBC со ссылкой на адвоката Михайлову, ФСИН попросил суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное.

Безумие.

Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею.

Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным. pic.twitter.com/pCiX8ofr5W — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 18, 2021

Навальный назвал происходящее беззаконием наивысшей степени

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала видео с политиком из здания УВД Химок, где над ним проходит суд. "Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, а здесь происходит заседание Химкинского суда. Я ничего не понимаю. Почему заседание происходит в полиции? Почему не уведомили, почему не дали повестки? Я видел много насмешек над правосудием, это беззаконие наивысшей степени", - ситуацию из зала "суда" прокомментировал сам Навальный.

"То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад", - написала Ярмыш в микроблоге Twitter.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Навальный попросил максимально открытого суда и пустить в "зал" суда все СМИ и настоящих журналистов, которые остались на морозе. По его словам, на заседании замечены только сотрудники таких СМИ, как "Вести. Дежурная часть" и Life.

При этом в Химкинском городском суде объяснили, что заседание решили проводить в отделении полиции, чтобы "смогли присутствовать журналисты". В то же время большинство из них даже не впустили в здание. В свою очередь управление МВД по Московской области объяснило, что заседание по делу Навального провели в полиции, потому что у политика "отсутствовали актуальные результаты теста" на коронавирус.

Тем временем к отделению, где проходит суд над Навальным, приехали автозак и несколько тонированных автобусов, сообщили "МБХ медиа".