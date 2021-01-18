Навального арестовали на 30 суток: политика отправили в СИЗО

МВД попросило суд арестовать Навального на 30 суток
Директор ФБК Иван Жданов прокомментировал это у себя в Twitter: "Просят арест на 30 суток. При том, что суд по замене условного на реальный 29-го. Вообще откуда они берут такие сроки?".
Решением Химкинского городского суда Алексея Навального арестовали на 30 суток.
Решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев. Навальный призвал народ выходить на улицы. "Не за меня, за себя", - заявил он в обращении после оглашения решения суда.
Галерея: События у Химкинского городского суда
Навальный призвал выходить на улицы
Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Обращение было опубликовано на YouTube-канале "Навальный Live" после того, как Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что штабы Навального "немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января".
Видео: Видеообращение Алексея Навального после решения суда
Алексея Навального отправили в СИЗО
Алексея Навального увезли из ОВД в Химках, где он провел ночь и следующий день после задержания в Шереметьево, сообщает "Медуза".
Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, Навального везут в изолятор "Матросская тишина".
В центре Санкт-Петербурга задержаны десятки участников одиночных пикетов в поддержку Навального
В центре Санкт-Петербурга днем 18 января началась серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального, пишет "Медуза".
Полицейские задерживают участников пикетов практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты.
Количество задержанных достигло примерно 30 человек. Среди них - корреспондент "Дождя" Денис Кабаков.
Комментарий Лаврова о реакции Запада
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию западных политиков на задержание Алексея Навального следующим образом:
"Мы видели, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".
Как развивались события:
- Алексея Навального задержали вечером в воскресенье, 17 января, в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
- Из аэропорта Навального перевезли в ОВД Химок.
- Политика задержали по требованию ФСИН по делу Yves Rocher в связи с "уклонением от контроля" инспекции.
Галерея: Возвращение Навального в Москву