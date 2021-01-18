Более здоровые отношения с едой, которые положительно скажутся и на других сферах жизни - как?

"Краеугольным камнями здорового телосложения являются сбалансированное питание и оптимальное потребление калорий, регулярная физическая активность, сон не менее семи часов и избегание чрезмерного стресса. Хоть большая часть населения и имеет все предпосылки к здоровому образу жизни, нередко, достижению цели мешают отрицательные эмоции или, точнее, способы борьбы с ними. Поэтому, вместо того, чтобы пробовать очередную, обещающей быстрые результаты диету, рекомендуется критически оценить свои привычки в еде - что, когда и почему съедается", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Интуитивные едоки и едоки с силой воли

Специалисты по психоэмоциональному здоровью разделяют людей на две группы - тех, кто полагается на голод (интуитивные едоки), и тех, кто пытается контролировать свои пищевые привычки с помощью силы воли (едоки с силой воли). Интересно, что у интуитивных едоков реже имеют лишний вес, потому что они меньше времени проводят в мыслях о еде, тогда как едоки с силой воли больше подвергают себя риску переедания.

Метод силы воли чаще всего используют именно те, кто соблюдает различные диеты, но в долгосрочной перспективе и запасы силы воли могут иссякнуть. Если всю свою энергию и силу воли посвятить только контролю за питанием, их может не хватить в других сферах жизни, например, для физической активности, чтобы бросить курить или исполнить любое другое новогоднее обязательство. Кроме того, использование силы воли для игнорирования естественных сигналов организма о голоде является одной из причин, почему соблюдение диеты нередко приводит к увеличению веса. Неудовлетворенность результатом, в свою очередь, также может оказать негативное влияние на психоэмоциональном здоровье, поскольку человеку чувствует стыд и начинает винить себя в случае неудачи.

"Пристрастие к краткосрочным и нездоровым диетам лишает организм необходимых питательных веществ, поэтому долгосрочные результаты могут противоречить ожиданиям. Если организм не получает необходимые питательные вещества, витамины и минералы, иммунная система организма ослабляется, которую особенно важно укреплять в зимнее время. Если человек хочет добиться действительно стойкого результата, важно ежедневно соблюдать принципы сбалансированного питания, принимая все необходимые для организма вещества и витамины. Только так можно гарантировать, что организм будет получать дополнительную энергию из жировой ткани, а не из мышечной массы, как это происходит, если придерживаться нездоровой и однообразной диеты", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Рекомендации для более здоровых отношений с едой

Здоровые отношения с едой означают соблюдение сбалансированное питание, кушая только тогда, когда действительно чувствуется голод. Таким образом от еды действительно получают удовольствие, и поэтому зачастую говорят, что голод лучшая приправа. Как и отношения с людьми, отношения с едой нельзя построить за один день, поскольку это длительный процесс, требующий дополнительных хлопот.

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