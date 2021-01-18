Пн, 18.01.2021
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Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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  • Более здоровые отношения с едой, которые положительно скажутся и на других сферах жизни - как?
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Более здоровые отношения с едой, которые положительно скажутся и на других сферах жизни - как?

ФОТО: unsplash.com/ Pablo Merchán Montes

Принимая новогодние обязательства, многие ставят цель снизить свой вес, соблюдая различные диеты. Однако самоограничение и излишний контроль в долгосрочной перспективе не всегда приводят к желаемому результату, а наоборот, могут помешать достижению других целей и мечтаний. Как построить более здоровые отношения с едой, которые положительно скажутся и на других сферах жизни, разъясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

"Краеугольным камнями здорового телосложения являются сбалансированное питание и оптимальное потребление калорий, регулярная физическая активность, сон не менее семи часов и избегание чрезмерного стресса. Хоть большая часть населения и имеет все предпосылки к здоровому образу жизни, нередко, достижению цели мешают отрицательные эмоции или, точнее, способы борьбы с ними. Поэтому, вместо того, чтобы пробовать очередную, обещающей быстрые результаты диету, рекомендуется критически оценить свои привычки в еде - что, когда и почему съедается", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Интуитивные едоки и едоки с силой воли

Специалисты по психоэмоциональному здоровью разделяют людей на две группы - тех, кто полагается на голод (интуитивные едоки), и тех, кто пытается контролировать свои пищевые привычки с помощью силы воли (едоки с силой воли). Интересно, что у интуитивных едоков реже имеют лишний вес, потому что они меньше времени проводят в мыслях о еде, тогда как едоки с силой воли больше подвергают себя риску переедания.

Метод силы воли чаще всего используют именно те, кто соблюдает различные диеты, но в долгосрочной перспективе и запасы силы воли могут иссякнуть. Если всю свою энергию и силу воли посвятить только контролю за питанием, их может не хватить в других сферах жизни, например, для физической активности, чтобы бросить курить или исполнить любое другое новогоднее обязательство. Кроме того, использование силы воли для игнорирования естественных сигналов организма о голоде является одной из причин, почему соблюдение диеты нередко приводит к увеличению веса. Неудовлетворенность результатом, в свою очередь, также может оказать негативное влияние на психоэмоциональном здоровье, поскольку человеку чувствует стыд и начинает винить себя в случае неудачи.

"Пристрастие к краткосрочным и нездоровым диетам лишает организм необходимых питательных веществ, поэтому долгосрочные результаты могут противоречить ожиданиям. Если организм не получает необходимые питательные вещества, витамины и минералы, иммунная система организма ослабляется, которую особенно важно укреплять в зимнее время. Если человек хочет добиться действительно стойкого результата, важно ежедневно соблюдать принципы сбалансированного питания, принимая все необходимые для организма вещества и витамины. Только так можно гарантировать, что организм будет получать дополнительную энергию из жировой ткани, а не из мышечной массы, как это происходит, если придерживаться нездоровой и однообразной диеты", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Рекомендации для более здоровых отношений с едой

Здоровые отношения с едой означают соблюдение сбалансированное питание, кушая только тогда, когда действительно чувствуется голод. Таким образом от еды действительно получают удовольствие, и поэтому зачастую говорят, что голод лучшая приправа. Как и отношения с людьми, отношения с едой нельзя построить за один день, поскольку это длительный процесс, требующий дополнительных хлопот.

#1 Не ограничивая меню

Чтобы построить гармоничные отношения с едой, нужно позволить себе есть все и получать этого удовольствие, конечно, придерживаясь основных принципов умеренности и сбалансированного меню. В моменты, когда контролируется что и когда есть, человек автоматически настраивает себя на чувство голода и, будто чего-то не хватает. Запрет или отнесение отдельных блюд в "плохие" придает им ненужную силу, когда запретного плода хочется больше всего, поскольку "плохие" блюда часто включают вкусные блюда, но с низким содержанием питательных веществ. Включая в свой рацион все продукты без исключения, можно создать здоровый баланс между пищей, богатой питательными веществами, и перекусами.

#2 Прислушайтесь к телу

Каждый человек от рождения обладает природной способностью регулировать голод, что лучше всего демонстрируют дети, которые всегда знают, когда они проголодались, что и сколько они хотят съесть. Это называют интуитивным питанием - оно способствует не только здоровому отношению к еде, но к своему телу. Это значит, что пищу принимают только, когда человек чувствует голод, и прекращают есть, когда наступает чувство сытости. С взрослением человека эта инстинктивная способность снижается, но даже в зрелом возрасте ее можно тренировать с помощью сознательного питания.

#3 Практиковать осознанное питание

Осознанность значит распознавать, признавать и принимать свои чувства, мысли и телесные ощущения. "Питание с умом" создает понимание того, что, когда и зачем есть, способствует оптимальной массе тела, сокращает количество эпизодов переедания и помогает хорошо себя чувствовать в долгосрочной перспективе. Осознанное питание на практике означает прием пищи без отвлекающих факторов, например, телефон, телевизор или книги - все время уделяется только еде, чувствуя вкус, консистенцию и уровень своего голода. Чтобы начать практиковать осознанное питание, нужно задать себе несколько вопросов во время еды, например:

  • Какой вкус, консистенцию я чувствую? Нравится ли мне еда, или я ем только потому, что она есть?
  • Утоляет ли эта еда мой голод или какую-либо другую, не связанную с едой проблему?
  • Какие чувства вызывает эта еда? Вызывает ли она радость, злость, а может, вину?
  • Действительно ли я чувствовал (-а) голод, когда начал (-а) есть? Если нет, то что заставило меня есть (эмоции, скука и др.)?

Поняв, что и зачем есть, и какие чувства вызывает еда, можно понять и соответственно улучшить свои отношения с едой, чтобы достичь долгосрочных результатов. Кроме того, практикуя осознанное питание, это здоровое сознание переносится и на другие сферы повседневной жизни, улучшая качество жизни в целом.

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