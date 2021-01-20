DC снова на экранах. Оправдала ли новая "Чудо-женщина" ожидания поклонников?

Первая "Чудо-женщина", вышедшая в 2017-м, сразу стала лучшим фильмом вселенной DC. Притом история об амазонке, пришедшей в мир людей, стала не просто лучшей из худших (с качеством фильмов у франшизы DC и Warner вообще дела обстоят плохо), но и вообще - качественной приключенческой картиной. За три года, прошедших с премьеры, ситуация не изменилась (ни "Аквамен", ни "Шазам!", ни последующие фильмы однозначно удачными не назовешь), поэтому особо любопытно было взглянуть на продолжение "Чудо-женщины".

Галь Гадот в фильме "Чудо-женщина: 1984" ФОТО: kinopoisk.ru

Действие сиквела перенесли в символичный 1984 год. Стоит оговориться, что причины для этого не ясны совершенно, и кроме как вернувшейся модой на ретро объяснить это невозможно. Впрочем, перенос приключений Дианы в наши дни мог каким-то образом не совпасть с планами корпорации Warner по дальнейшему развитию своей противоречивой франшизы - пока это узнать не удастся.

И для ретроманов здесь действительно будет на что посмотреть - костюмы, прически, машины, даже воздух экранного Вашингтона снят будто не сейчас, а 35 лет назад (снят, кстати, на пленку, что дает изображению элегантную зернистость и еще больше ретровости).

Но начинается фильм не с ностальгии по 80-м, а с непозволительно растянутого флешбэка из детства Дианы на острове амазонок - там же заявляется и ожидаемая феминистическая повестка картины - пожалуй, слишком оголтелая и неэлегантная. Речи амазонок практически ничем не отличаются от классически однобокой философии мужицкой военщины и навевают в результате одну только тоску. Ситуация не изменится и дальше по течению фильма - недалекими, грубыми и жестокими в фильме будут оказываться преимущественно белые мужчины - зачастую слишком карикатурные, чтобы воспринимать действия авторов серьезно.

Галь Гадот в фильме "Чудо-женщина: 1984" ФОТО: kinopoisk.ru

Там же, в амазонском "интро", проявится еще одна, пожалуй, главная проблема фильма - его главная героиня. Иначе как противной целеустремленной выскочкой малолетнюю Диану никак не назовешь. И если в первом фильме это балансировалось тем, как забавно и неуклюже героиня вела себя в мире людей, то теперь, когда Чудо-женщину швыряют в стены и всячески избивают, чувствуешь даже некоторую долгожданную эйфорию - наконец противной бабе кто-то дал по башке.

Виноваты в этом не только сценаристы, но и сама исполнительница. Стоит признать, что Гадот, к сожалению, актриса очень посредственная. Немного исправляет ситуацию другой сильный женский персонаж - Барбара в исполнении комедийной актрисы Кристен Уиг, однако и ее оказывается мало для спасения ситуации. Самый большой актерский вклад же делает исполнитель роли злодея Лорда - чилийский актер Педро Паскаль (он же сыграл Мандалорца в одноименном сериале), от подвижного лица которого буквально невозможно оторвать глаз.

Педро Паскаль в фильме "Чудо-женщина: 1984" ФОТО: kinopoisk.ru

Подвиг Паскаля особенно впечатляющ на фоне того, насколько удивительно небрежным оказался сценарий 200-миллионной "Чудо-женщины: 1984" - он хоть и поднимает небезынтересные вопросы о природе желания, все равно остается чудовищно неоригинальным, мутным и путаным, нелогичным, с непростительно растянутой экспозицией, ворохом лишних эпизодов и вопросов без ответа.

Видео: Трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984"

Странно, что за то время, на которое был перенесен релиз (а это больше полугода!), продюсеры так и не удосужились сократить фильм. Еще страннее, если не печальнее - деградация повествовательного и режиссерского мастерства режиссера Пэтти Дженкинс, которое блистало в первой "Чудо-женщине", а еще ярче - в ее дебюте, культовом "Монстре". Кажется, что постановщица, как ее же собственные персонажи, возжелала у волшебного камня войти в пантеон первой лиги режиссеров Голливуда, но поплатилась за это собственным же талантом. Если это и чудо, то лучше не надо.

Вывод: "Чудо-женщина: 1984" подвела поклонников оригинала и стала типичным фильмом расширенной вселенной DС - путаным, непрофессиональным и о котором благополучно забываешь ровно по выходу из кинотеатра/выключению компьютера.