Вт, 19.01.2021
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Алексей Навальный
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Видео ⟩ Мелания Трамп обратилась к американцам с прощальным словом

Мелания Трамп ФОТО: AFP/SCANPIX

Уходящая первая леди США Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом, сообщает BBC. 

В видео, которое она опубликовала в Twitter, первая леди говорит, что последние четыре года стали незабываемыми.

Кроме того, она также назвала свою работу "величайшей честью в жизни". Мелания призвала американцев никогда не прибегать к насилию - с помощью этого ничего решить нельзя, и ему нет оправдания. 

Помимо этого, Мелания приняла решение отказаться от традиционной передачи жилых помещений Белого дома следующей первой леди - Джилл Байден.

Принято, что уходящая первая леди отправляет преемнице приглашение на прогулку по парку и жилому крылу резиденции, а затем женщины пьют чай. Дональд Трамп тоже планирует нарушить традицию 150-летней давности: его не будет на инаугурации Джо Байдена в среду.

Согласно данным опроса CNN, Мелания Трамп станет первой леди США с самым низким рейтингом одобрения. Неблагоприятное мнение о ней высказали 47% опрошенных. В опросе приняли участие 1003 человека, он проводился с 9 по 14 января 2021 года.

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