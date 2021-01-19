Видео ⟩ Мелания Трамп обратилась к американцам с прощальным словом
Уходящая первая леди США Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом, сообщает BBC.
Уходящая первая леди США Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом, сообщает BBC.
В видео, которое она опубликовала в Twitter, первая леди говорит, что последние четыре года стали незабываемыми.
A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4— Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021
Кроме того, она также назвала свою работу "величайшей честью в жизни". Мелания призвала американцев никогда не прибегать к насилию - с помощью этого ничего решить нельзя, и ему нет оправдания.
Помимо этого, Мелания приняла решение отказаться от традиционной передачи жилых помещений Белого дома следующей первой леди - Джилл Байден.
Принято, что уходящая первая леди отправляет преемнице приглашение на прогулку по парку и жилому крылу резиденции, а затем женщины пьют чай. Дональд Трамп тоже планирует нарушить традицию 150-летней давности: его не будет на инаугурации Джо Байдена в среду.
Согласно данным опроса CNN, Мелания Трамп станет первой леди США с самым низким рейтингом одобрения. Неблагоприятное мнение о ней высказали 47% опрошенных. В опросе приняли участие 1003 человека, он проводился с 9 по 14 января 2021 года.