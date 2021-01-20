Милош Бикович: сербский красавчик с акцентом, чьи первые воспоминания - санкции, дефицит и девальвация

"Социальная несправедливость есть везде, просто выражается иначе, все зависит от менталитета. В России, когда у человека есть статус, он начинает относиться к другим как…" - отметил Бикович.

За съемки в картине "Балканский рубеж" Милошу не стыдно. Он считает, что это просто вид с другой стороны. Ведь он сам видел бомбежки в Югославии в 1999 году.

"Я родился в 1988-м. Три года спустя началась первая война в Хорватии, в 1993-м - в Боснии, в 1998-м вспыхнул конфликт в Ко­сове, в 1999-м начались бомбардировки.

Мои первые воспоминания - санкции, пустые магазины, деньги, которые могли обесцениться за день.

Помню 1999-й, когда нам говорили, что надо избавиться от Милошевича, что он уничтожил страну. Я все это помню. И мне кажется, все было совсем не так, как об этом говорят", - отмечал актер в разговоре с Esquire.

Милош Бикович так популярен в родной Сербии, что его приглашали в политику, но он не пошел.

"Я думаю, что искусство, то, чем я занимаюсь, - важнее, потому что это над политическими конфликтами. "Ты прорусский или проевропейский? Ты консерватор или либерал?" Эти разделения искусственны. Надо делать то, что всем необходимо: работать для укрепления идентичности сербского народа. Снять еще десять, пятнадцать, двадцать фильмов, которые помогут народу понять, кто мы такие. Нужно принять здоровое отношение к своей истории, чтобы народ снова почувствовал себя достойным свободы. Мы дорого за нее заплатили. Давайте этой свободой пользоваться. Такие вопросы не решаются быстро, но давайте хотя бы начнем", - отмечает артист.

Любопытный факт: брат Милоша - монах. Он ушел служить в церковь в 22 года.

Кроме того, Милош Бикович сыграл в сериале "Магомаев". На момент его утверждения на роль, он ничего не знал об этом исполнителе. Только позже заметил, что они оба стали популярны в 19 лет.

Но популярность не испортила его отношений с семьей. Со своего первого гонорара Милош купил своей маме квартиру в Белграде.

Вообще, как рассказывал сам Милош его семья - была семьей богатых землевладельцев, но "потом пришли коммунисты, все отобрали". После войны дед работал в колхозе. Отец Биковича был директором крупной австрийской компании, но он не застал богатую жизнь. Когда он родился, началась война. Все закрыли, и его отец остался без работы.

"Мама работала дефектологом. Родители были способными людьми, с высшим образованием. Папа очень хорошо зарабатывал, пока был директором компании. Открывал представительства по всей Югославии. Но в том, как все обернулось, я вижу плюс. Мне кажется, Богу не интересно, сколько денег у нас будет, когда мы умрем. Не интересно, что мы успели сделать, - для него это все смешно. Другое дело, какими личностями мы смогли стать", - сказал он Сергею Минаеву в интервью.