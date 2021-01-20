Милош Бикович: сербский красавчик с акцентом, чьи первые воспоминания - санкции, дефицит и девальвация
13 января 33 года исполнилось сербскому актеру Милошу Биковичу. Рассказываем о нем, в рамках рубрики "Звезда недели".
13 января 33 года исполнилось сербскому актеру Милошу Биковичу. Рассказываем о нем, в рамках рубрики "Звезда недели".
Милош Бикович родился в Белграде (бывшая Югославия). Там он окончил университет искусств (факультет драматического искусства) и стал актером Белградского драматического театра, но говорить, что свою большую популярность он приобрел именно в России не совсем правильно.
Милош дебютировал в кино уже в 2004 году. Тогда он снялся в популярном сербском телесериале "The Dollars Are Coming". В 2010 году после выхода фильма "Монтевидео: Божественное видение" о нем заговорила вся Сербия.
"Монтевидео: Божественное видение" - это фильм о футбольной команде, которая стремится поехать на первый чемпионат мира по футболу в 1930 году в Монтевидео (Уругвай). В нем он сыграл футболиста Александра Тирнанича.
Кстати, картина была выдвинута на "Оскар", а также получила приз зрительских симпатий на Московском кинофестивале в 2011 году. Позднее было снято продолжение "До встречи в Монтевидео". А после Бикович еще неоднократно играл спортсменов в кино: "Без границ", "Станем чемпионами мира".
Но зрителям в России и СНГ Милош стал знаком после работы с Никитой Михалковым в фильме "Солнечный удар". В нем Бикович сыграл подпоручика Николая Гульбе-Левицкого (он же Кока).
После уже актер вспоминал, что сначала решил, что это розыгрыш, а не звонок с предложением сниматься.
"Мне позвонил ассистент Никиты Сергеевича, Станислав. Он предложил роль в новой картине. А так как он тоже серб, то разговаривал со мной на сербском. Это меня и смутило: я подумал, что это шутки", - вспоминал он в разговоре с журналистами.
Дальше шла не менее успешная роль в фильме "Духless 2", с Данилой Козловским, но после съемок в спин-оффе сериала "Кухня" - "Отель Элеон" популярность Милоша в России стала запредельной. В этом комедийном сериале Бикович играет племянника Элеоноры Андреевны, хозяйки отеля.
Его герой - это избалованный парень, который привык жить за счет своей тети. Его жизнь - это постоянные вечеринки, подружки и проблемы с полицией.
Следующим столь же успешным проектом в России для Милоша стали схемки в комедии "Холоп". В интервью журналу Esquire Бикович признался, что "никто не ожидал, что так получится". Более того, когда ему предложили роль, то он сначала отказался.
"Персонаж был слишком похож на моего же Павла Аркадьевича в "Отеле "Элеон", - сказал он в интервью Сергею Минаеву.
На тот момент он хотел сменить жанр, уйти в драму. В итоге он договорился с продюсерами, что сыграет "Холопе" в обмен на драму или триллер.
Милош считает, что русскому зрителю нравится такой сюжет как в "Холопе" из-за социальной несправедливости.
За съемки в картине "Балканский рубеж" Милошу не стыдно. Он считает, что это просто вид с другой стороны. Ведь он сам видел бомбежки в Югославии в 1999 году.
"Я родился в 1988-м. Три года спустя началась первая война в Хорватии, в 1993-м - в Боснии, в 1998-м вспыхнул конфликт в Косове, в 1999-м начались бомбардировки.
Помню 1999-й, когда нам говорили, что надо избавиться от Милошевича, что он уничтожил страну. Я все это помню. И мне кажется, все было совсем не так, как об этом говорят", - отмечал актер в разговоре с Esquire.
Милош Бикович так популярен в родной Сербии, что его приглашали в политику, но он не пошел.
"Я думаю, что искусство, то, чем я занимаюсь, - важнее, потому что это над политическими конфликтами. "Ты прорусский или проевропейский? Ты консерватор или либерал?" Эти разделения искусственны. Надо делать то, что всем необходимо: работать для укрепления идентичности сербского народа. Снять еще десять, пятнадцать, двадцать фильмов, которые помогут народу понять, кто мы такие. Нужно принять здоровое отношение к своей истории, чтобы народ снова почувствовал себя достойным свободы. Мы дорого за нее заплатили. Давайте этой свободой пользоваться. Такие вопросы не решаются быстро, но давайте хотя бы начнем", - отмечает артист.
Кроме того, Милош Бикович сыграл в сериале "Магомаев". На момент его утверждения на роль, он ничего не знал об этом исполнителе. Только позже заметил, что они оба стали популярны в 19 лет.
Вообще, как рассказывал сам Милош его семья - была семьей богатых землевладельцев, но "потом пришли коммунисты, все отобрали". После войны дед работал в колхозе. Отец Биковича был директором крупной австрийской компании, но он не застал богатую жизнь. Когда он родился, началась война. Все закрыли, и его отец остался без работы.
"Мама работала дефектологом. Родители были способными людьми, с высшим образованием. Папа очень хорошо зарабатывал, пока был директором компании. Открывал представительства по всей Югославии. Но в том, как все обернулось, я вижу плюс. Мне кажется, Богу не интересно, сколько денег у нас будет, когда мы умрем. Не интересно, что мы успели сделать, - для него это все смешно. Другое дело, какими личностями мы смогли стать", - сказал он Сергею Минаеву в интервью.
О личной жизни Милоша Биковича достоверно не известно. В 2016 году он встречался с российской моделью Сашей Лусс, но пара рассталась. После СМИ писали о его отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой, а в конце 2018 года говорили о романе с сербской моделью Барбарой Таталович. Журналисты пишут, что сейчас сердце сербского красавца свободно.