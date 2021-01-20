"Это адски, сограждане": Парфенов высказался о суде над Навальным под портретом основателя ГУЛАГа

В описании к публикации журналист написал:

"Над Навальным на выездном суде в полиции Химок - Ягода. Стенд "Из истории МВД России". Зам. Дзержинского, возглавлял нынешние ФСБ, МВД, основатель ГУЛАГа. (...) А теперь вот: Ягода на стене в полиции в Химках, и, очевидно, это типовое оформление полицейских отделов. (...) Портреты Ягоды по отделам милиции/полиции не висели с 1936 года".

В самом видео журналист сказал:

"Это адски, сограждане. Это как если бы Навальный давал показания следственным органам Германии под портретом Гиммлера (один из главных деятелей Третьего рейха, входит в число главных организаторов Холокоста. - Прим. ред.). (...) Это такая разруха в головах. Отечество, сограждане в опасности - в смертельной, причем - в суицидальной".

Напомним, что 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где проходил лечение после отравления. Политик был задержан сразу после приземления в аэропорту Шереметьево, после чего - отправлен под стражу до 15 февраля.