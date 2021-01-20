"Это адски, сограждане": Парфенов высказался о суде над Навальным под портретом основателя ГУЛАГа

В описании к публикации журналист написал:
"Над Навальным на выездном суде в полиции Химок - Ягода. Стенд "Из истории МВД России". Зам. Дзержинского, возглавлял нынешние ФСБ, МВД, основатель ГУЛАГа. (...) А теперь вот: Ягода на стене в полиции в Химках, и, очевидно, это типовое оформление полицейских отделов. (...) Портреты Ягоды по отделам милиции/полиции не висели с 1936 года".
В самом видео журналист сказал:
"Это адски, сограждане. Это как если бы Навальный давал показания следственным органам Германии под портретом Гиммлера (один из главных деятелей Третьего рейха, входит в число главных организаторов Холокоста. - Прим. ред.). (...) Это такая разруха в головах. Отечество, сограждане в опасности - в смертельной, причем - в суицидальной".
Напомним, что 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где проходил лечение после отравления. Политик был задержан сразу после приземления в аэропорту Шереметьево, после чего - отправлен под стражу до 15 февраля.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует изменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный, поскольку политик, по мнению ведомства, уклоняется от исполнения обязанностей условно осужденного.