Внучка Раймонда Паулса ежедневно помогает бездомным женщинам

Анна-Мария, родившаяся в первом браке дочери маэстро Анете с актером Дайнисом Поргантсом, работает в женском приюте в Риге, ежедневно помогая обездоленным женщинам, попавшим в беду.

Она вернулась в Латвию в 2018 году, получив степень бакалавра психологии в Нью-Йорке. Несмотря на образование, Паула поняла, что ее больше интересует социальная работа, и начала учиться в Рижском университете им. Страдиня.

"Есть разные проблемы, почему люди сюда попадают - психиатрия, пережитые катастрофы, зависимости и другие несчастья", - описала девушка ежедневную работу в рижском приюте изданию Kas Jauns?.

"Хочу, чтобы дедушка гордился мной", - говорит Анна-Мария.