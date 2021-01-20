Ср, 20.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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  • Внучка Раймонда Паулса ежедневно помогает бездомным женщинам
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Внучка Раймонда Паулса ежедневно помогает бездомным женщинам

Раймонд Паулс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Анна-Мария Паула, внучка маэстро Раймонда Паулса, работает социальным работником в женском приюте в Риге, на этой неделе сообщает журнал Kas Jauns?.

Анна-Мария, родившаяся в первом браке дочери маэстро Анете с актером Дайнисом Поргантсом, работает в женском приюте в Риге, ежедневно помогая обездоленным женщинам, попавшим в беду.

Она вернулась в Латвию в 2018 году, получив степень бакалавра психологии в Нью-Йорке. Несмотря на образование, Паула поняла, что ее больше интересует социальная работа, и начала учиться в Рижском университете им. Страдиня.

"Есть разные проблемы, почему люди сюда попадают - психиатрия, пережитые катастрофы, зависимости и другие несчастья", - описала девушка ежедневную работу в рижском приюте изданию Kas Jauns?.

"Хочу, чтобы дедушка гордился мной", - говорит Анна-Мария.

Как известно, Моника, вторая внучка Раймонда Паулса, живет в Лос-Анджелесе и готовится к свадьбе со сценаристом Майклом Алояном.

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