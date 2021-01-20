Близится премьера нового сериала от ТНТ - идеальной семейной комедии для холодных зимних дней

Аннотация многосерийного фильма звучит так: Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать к семье южан. Саша - старший сын северян, хочет сделать предложение дочери южан Люсе, с которой он дружит с детства. Однако, Саша еще не знает, что у девушки есть парень. Мама Саши Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решается на развод. Теперь у Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак. В отличие от семьи с севера, южане только начали свои отношения. Борис - небогатый, но весьма хитрый хозяин гестхауса недавно начал жить с привлекательной Мадиной. Однако, ту всеми силами пытается вернуть бывший - самый богатый человек города по имени Таймураз. Этот фильм - история двух семей, в каждой из которых люди борются за свою любовь.

Видео: тизер сериала "Отпуск"

Сериал стал первым актерским опытом для двух звезд российского шоу-бизнеса, которых давно любят и знают представители разных поколений: комика и резидента Comedy Club Демиса Карибидиса и самой популярной TikTok дивы Вали Карнавал. Съемочную площадку с ними в этой курортной истории разделили Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан и др.

"Отпуск" - это комедия не только про романтические отношения, но и про то, как под крышей одного дома будут уживаться две совершенно разных семьи с полярными менталитетами - северным и южным. А еще сериал узнаваемо и очень смешно расскажет о том, как выглядит русский народный отпуск со всеми его атрибутами - дискотеками у моря, посиделками в шашлычных, пляжными развлечениями, местными виноделами и т.д.

Галерея: сериал "Отпуск" на ТНТ

Идея снять народный сериал для всей семьи о том, как россияне проводят летний отпуск, появилась у сценариста и креативного продюсера Дмитрия Невзорова, с чьим творчеством зрители ТНТ знакомы по комедийным сериалам "Полярный" и "Остров", а продюсерами выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов, создатели множества комедийных и драматических хитов ТНТ и платформы PREMIER - от "Полицейского с Рублевки" до "Перевала Дятлова".

Павел Майков: "Это семейный ситком, интересный к просмотру абсолютно для всех возрастов. Действие происходит на юге, куда мой герой уже 11 раз вместе с женой и детьми приезжает из Северодвинска в гости к семье в Геленджик, с кардинально отличающимися ментальностью, культурой, темпераментом, и поведением. То есть мы видим, как бы столкновение двух разнополярных типов семей - условно северян, к которым относится мой герой, и южан, главу которых играет Демис Карибидис".