"Я в числе очнувшихся". Аврора и Noize MC высказались об аресте Навального

Телеведущая рассказала, что давно уже является сторонницей Алексея Навального, поддерживает все его действия и разделяет все его взгляды.

"Я считаю, что он очень важный политик и человек, чуть ли не единственный человек, наверное, в политическом поле, который смог бросить вызов верхушке власти. И это, конечно, на мой взгляд, очень круто",

- объяснила она.

На вопрос о том, не опасается ли она высказываться в публичном поле и что это может навредить ее карьере, Аврора напомнила слова самого Навального - главное не бояться.

"Я вообще не из пугливых, если честно. (...) Я хожу на митинги, на шествия, стараюсь делиться своей позицией в соцсетях. (...) Но я никого не собираюсь ни осуждать, ни призывать, мы все взрослые люди", - сказала она.

"Я бы хотела, чтобы мы все перестали быть инфантилами, которыми мы были в "жирные" нулевые. Наверное, многие из нас помнят, как вся страна пела и плясала, на нас свалились нефтяные деньги, а потом вдруг мы очнулись и поняли, что происходит вокруг. Сейчас я в числе тех самых очнувшихся, и я понимаю, что пора перестать думать, что кто-то будет брать ответственность и бесконечно управлять твоей жизнью. Если нас не устраивает, как управляют нашей страной, если топ-менеджеры воруют, то их надо уволить, ничего в этом страшного нет", - добавила Аврора.

На вопрос о том, собирается ли она пойти на митинг, на который призвал сам Навальный 23 января, телеведущая ответила, что намерена выйти, хоть и ясно, что официальные власти не дадут на это разрешение.

Noize MC

20 января российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) в своем Instagram также высказался насчет возвращения Алексея Навального в Россию и его последующего ареста. Помимо прочего, он написал:

"Я часто слышу: "Подумай о своих детях". Я о них и думаю. И я не хочу, чтобы мои дети жили в стране, где человека можно убить за инакомыслие, а если убить не получится, то посадить

- сразу по нескольким делам, ни одно из которых не имеет отношения к правде.

Я часто слышу: "Ты заработал миллионы при этом режиме, не тебе против него выступать". Да, я действительно заработал при нем - но не благодаря, а вопреки ему. Силовые структуры неоднократно срывали мои выступления, на меня заводили дела, пытались лишить профессии.

Возвращение Алексея Навального в Россию - это гражданский подвиг, этот поступок я оцениваю именно так, я им восхищаюсь и считаю важным донести это мнение до тех, для кого оно имеет значение.

Свободу Алексею Навальному!"

Также Навального поддержали многие другие звезды. Актриса Яна Троянова опубликовала в Instagram видео, снятое летом, на котором она стоит на Красной площади с плакатом "Путин, отпусти Навального".

Музыкант, лидер группы "Ногу Свело" Максим Покровский также в Instagram сменил фотографию профиля на картинку с текстом "Свободу Алексею Навальному #Страха нет".