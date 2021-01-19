Дудь, Собчак, Куценко и другие звезды об аресте Навального: "Таких главных героев в жизни не бывает"

Юрий Дудь высказался о происходящем:

"Одна из вещей, про которую сегодняшняя власть не устает повторять – это победа над 90-ми. Типа избавились от бандюганов, нищеты и прочего беспредела. В столицах с этим и правда стало значительно лучше, но у тех, кто живет не в них, могут быть другие мнения - и про безопасность, и про экономику.

"90-е никуда не уходили" - принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля.

Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас это легко делает и государство. Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел". 3

Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального).

Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд - реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам.

Навальному и его семье - сил и терпения".

Актер Гоша Куценко был краток в своем комментарии:

"Я не понимаю до конца, что происходит, но Алексей Анатольевич Навальный - очень смелый человек". 3

Телеведущий Михаил Ширвиндт стал спрашивать своих подписчиков, "которые фаршированы пропагандой", об Алексее Навальном, а именно - чем же он так им не угодил?

Телеведущая и журналист Ксения Собчак считает, что люди, которые принимают решения в адрес Навального, сами сделали из него "супергероя":

"Если бы это был блокбастер, а не реальная жизнь, то, выходя из кинотеатра, кто-то бы обязательно сказал: "Ну нет, слишком накрученный сюжет, так в жизни не бывает. И отравили, и самолет посадили в другой аэропорт, и суд провели в полиции. Таких главных героев в жизни не бывает".

У меня только один вопрос к тем, кто принимает все эти решения: как вы умудрились за полгода из политика, который отталкивал своей радикальностью, авторитарностью и жесткостью многих людей самых либеральных взглядов, сделать супергероя, за чьим возвращением следят все соцсети и поддерживают даже те, кто бы никогда не хотел такого президента?

Именно вы сделали так, что правда на его стороне, а не на вашей. У страны, где за политические взгляды можно пережить все это - нет "хорошего" политического будущего, увы. 3

В этом блокбастере остаются только варианты плохих финалов. И хотите или нет, нам всем предстоит досмотреть до самых титров".

Божена Рынска прокомментировала пост Ксении Анатольевны:

"Как Юля была счастлива с ним в Германии - любимый муж рядом. А сейчас опять разлука. Душа кровью за нее обливается".

Актриса Яна Троянова вновь поделилась своим видео с Красной площади, в котором просит отпустить Алексея Навального. Она подписала пост словами о том, что "Россия будет свободной".

Напомним, Навальный был арестован на 30 суток. Суд состоялся в отделении полиции, где оппозиционер провел ночь после возвращения из Берлина.