"Пропавший" в Китае миллиардер вышел на связь
Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма появился на публике впервые за почти три месяца, сообщает CNN.
Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма появился на публике впервые за почти три месяца, сообщает CNN.
Ма по видеосвязи выступил на благотворительном мероприятии для учителей. Это была онлайн-встреча, которая прошла в среду, 20 января, сообщили представители бизнесмена.
Ма также посетил школу, которую помог обновить его благотворительный фонд, пишет Financial Times со ссылкой на видео с Ма, которое распространили китайские СМИ.
#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI— Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021
Ранее сообщалась версия о том, что Ма был вынужден скрыться, чтобы избежать наказания со стороны правящей партии Китая.
56-летний Джек Ма основал Alibaba в 1999 году и ушел с поста ее руководителя в 2019-м, оставшись при этом совладельцем компании и одним из ключевых лиц в ней. Сейчас это вторая самая крупная китайская компания с рыночной капитализацией в 635 миллиардов долларов. До недавнего времени Ма был богатейшим человеком в Китае, но за последние два месяца из-за падения акций Alibaba его состояние снизилось на 11 миллиардов долларов. Теперь, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, он является четвертым богатейшим человеком в Китае.