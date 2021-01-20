"Пропавший" в Китае миллиардер вышел на связь

56-летний Джек Ма основал Alibaba в 1999 году и ушел с поста ее руководителя в 2019-м, оставшись при этом совладельцем компании и одним из ключевых лиц в ней. Сейчас это вторая самая крупная китайская компания с рыночной капитализацией в 635 миллиардов долларов. До недавнего времени Ма был богатейшим человеком в Китае, но за последние два месяца из-за падения акций Alibaba его состояние снизилось на 11 миллиардов долларов. Теперь, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, он является четвертым богатейшим человеком в Китае.