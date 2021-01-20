Ср, 20.01.2021
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министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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"Пропавший" в Китае миллиардер вышел на связь

ФОТО: Reuters / Scanpix

Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма появился на публике впервые за почти три месяца, сообщает CNN.

Ма по видеосвязи выступил на благотворительном мероприятии для учителей. Это была онлайн-встреча, которая прошла в среду, 20 января, сообщили представители бизнесмена.

Ма также посетил школу, которую помог обновить его благотворительный фонд, пишет Financial Times со ссылкой на видео с Ма, которое распространили китайские СМИ.

Ранее сообщалась версия о том, что Ма был вынужден скрыться, чтобы избежать наказания со стороны правящей партии Китая. 

56-летний Джек Ма основал Alibaba в 1999 году и ушел с поста ее руководителя в 2019-м, оставшись при этом совладельцем компании и одним из ключевых лиц в ней. Сейчас это вторая самая крупная китайская компания с рыночной капитализацией в 635 миллиардов долларов. До недавнего времени Ма был богатейшим человеком в Китае, но за последние два месяца из-за падения акций Alibaba его состояние снизилось на 11 миллиардов долларов. Теперь, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, он является четвертым богатейшим человеком в Китае.

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