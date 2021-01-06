Куда исчез самый богатый человек Китая?
Джек Ма, основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba, никуда не исчез, и, скорее всего, просто намеренно "залег на дно", сообщает Business Insider со ссылкой на CNBC.
Джек Ма, основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba, никуда не исчез, и, скорее всего, просто намеренно "залег на дно", сообщает Business Insider со ссылкой на CNBC.
Американский журналист CNBC Дэвид Фабер отмечает, что "Джек Ма стал гораздо менее заметен. Скорее всего, по каким-то причинам, он некоторое время еще будет скрываться". Фабер - журналист, который в последние годы внимательно следит за Ма и его компаниями.
Журналист заявляет, что Ма на самом деле находится в подполье из-за антимонопольного расследования коммунистической партии Китая против Alibaba и Ant Group.
Yahoo Finance сообщает, что больше двух месяцев о Ма ничего не было известно.
Ранее Reuters сообщал, что Ма был вынужден скрыться, чтобы избежать наказания со стороны правящей партии Китая. Считается, что "с большей вероятностью" Ма в настоящее время находится в Ханчжоу, где располагается штаб-квартира Alibaba.
В свою очередь другая компания Ma, Ant Group, планировала разместить свои акции на фондовой бирже в ноябре, получив таким образом инвестиции в размере 37 миллиардов долларов. Однако китайские регуляторы отклонили запрос. Позже сообщалось, что президент Китая Синь Цзиньпин лично поручил регулирующим органам оценить потенциальные финансовые риски Ant Group. Ранее Ма критиковал финансовую систему Китая за "удушение инноваций".
Однако этого не произошло, и китайские власти начали расследование в отношении Alibaba.
56-летний Джек Ма основал Alibaba в 1999 году и ушел с поста ее руководителя в 2019-м, оставшись при этом совладельцем компании и одним из ключевых лиц в ней. Сейчас это вторая самая крупная китайская компания с рыночной капитализацией в 635 миллиардов долларов. До недавнего времени Ма был богатейшим человеком в Китае, но за последние два месяца из-за падения акций Alibaba его состояние снизилось на 11 миллиардов долларов. Теперь, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, он является четвертым богатейшим человеком в Китае.