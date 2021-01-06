Куда исчез самый богатый человек Китая?

Американский журналист CNBC Дэвид Фабер отмечает, что "Джек Ма стал гораздо менее заметен. Скорее всего, по каким-то причинам, он некоторое время еще будет скрываться". Фабер - журналист, который в последние годы внимательно следит за Ма и его компаниями.

Журналист заявляет, что Ма на самом деле находится в подполье из-за антимонопольного расследования коммунистической партии Китая против Alibaba и Ant Group.

Yahoo Finance сообщает, что больше двух месяцев о Ма ничего не было известно.

"Он просто решил не появляться на публике. Я не думаю, что Ма арестовали или его схватили, это не так", - отмечает Фабе, cсылаясь на дело об аресте председателя правления Anbang Insurance, по которому в 2018 году бизнесмен был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Ранее Reuters сообщал, что Ма был вынужден скрыться, чтобы избежать наказания со стороны правящей партии Китая. Считается, что "с большей вероятностью" Ма в настоящее время находится в Ханчжоу, где располагается штаб-квартира Alibaba.

В свою очередь другая компания Ma, Ant Group, планировала разместить свои акции на фондовой бирже в ноябре, получив таким образом инвестиции в размере 37 миллиардов долларов. Однако китайские регуляторы отклонили запрос. Позже сообщалось, что президент Китая Синь Цзиньпин лично поручил регулирующим органам оценить потенциальные финансовые риски Ant Group. Ранее Ма критиковал финансовую систему Китая за "удушение инноваций".

Сообщается также, что Ма предложил передать часть акций Ant Group правительству Китая, что послужило бы извинением за критические замечания.

Однако этого не произошло, и китайские власти начали расследование в отношении Alibaba.