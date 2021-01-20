Новый трек, архивные фото и поздравление от Димы Билана: Ольга Бузова отмечает юбилей

Первыми Ольгу поздравили ее сестра Анна вместе с близкой подругой - ночью они пришли к ней с поздравлениями, шампанским и воздушными шарами. Девушка оказалась настолько тронута сюрпризом, что не смогла сдержать слез, что видно на опубликованном ею видео с говорящим заголовком "Праздник начинается".

Позже Анна сделала сестре еще один подарок - в своем Instagram она выставила ролик с архивными фото и видео, на которых они запечатлены вместе или всей семьей. Свое поздравление Анна подписала так: "С днём рождения! Самое главное- будь счастлива! И здорова. Все остальные слова - лично! Люблю тебя сильно."

Однако, и сама Бузова сделала подарок своим поклонникам - за день до юбилея в своем Instagram она выставила свою новую песню пол названием "Розовые очки". Как написала сама певица, лучшим подарком для нее будет, если песня найдет отклик в сердцах ее фанатов.

Поклонники певицы оценили новую работу своего кумира, а также оставили ей в комментариях теплые слова и поздравления:

"Трек пушка! С днём рождения, Королева!", "Олечка, девочка моя, с днем рождения! Будь счастлива", "Продолжайте быть такой же яркой! Оля, жги!", - написали поклонники в комментариях к публикациям Бузовой.

Также в комментариях отметился Дима Билан. Он оставил развернутое поздравление: