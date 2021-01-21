Эксперт поясняет: самые частые причины, по которым машина не заводится на морозе

С наступлением морозов автомобили сталкиваются с проблемой - работоспособностью аккумулятора и двигателя. Статистика показывает, что у большинства автомобилей старше 10 лет возникают проблемы с запуском. В холодную погоду любой аккумулятор потребляет вдвое больше энергии, чем летом, поэтому запуск автомобиля может вызвать проблемы. При -10 градусах по Цельсию производительность заряженного аккумулятора составляет примерно 40%. Однако причиной "упрямства" автомобиля не всегда является изношенный аккумулятор - это также могут быть старые свечи зажигания, конденсат в топливном баке, проблемы с электросистемой и другие причины, - говорит Андрис Балодис, руководитель группы по страхованию транспортных средств Gjensidige Latvija.

Аккумулятор

Температура замерзания полностью заряженного аккумулятора составляет от -50 до -70 градусов, что означает, что заряженный аккумулятор не замерзает при нормальных условиях. Однако в зависимости от степени разряда и возраста аккумулятор может "замерзнуть" при температуре от -10 градусов. Если автомобиль не запускается, сначала проверьте состояние устройства, очистите клеммы аккумулятора от грязи и затяните контакт гаечным ключом. Если есть время, рекомендуется поместить замороженный аккумулятор в теплое помещение на 20–30 минут, чтобы он нагрелся до комнатной температуры.

"Водители также могут сами определить, виноват ли аккумулятор. Если стартер автомобиля очень плохо крутится или не крутится совсем, и вы слышите щелчок при повороте ключа зажигания, то, скорее всего, аккумулятор разряжен", - поясняет А. Балодис.

Свечи зажигания

Еще одна распространенная причина, по которой автомобиль не запускается, заключается в том, что ток не достигает свечей зажигания. Если это так, вы можете вытащить центральный провод из крышки, поднести его к металлической части, а затем попытаться завести автомобиль. Если искры не появляются, проблема в катушке и проводах, а если есть напряжение, то проблема в свечах зажигания.

Свечи зажигания могут не работать, если они загрязнены или работают на бензине, о чем свидетельствует запах несгоревшего топлива. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить свечи, прокалить их газом или заменить на другие.

Однако в случае возникновения этих проблем лучше всего обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Система подачи топлива

При повреждении системы подачи топлива необходимо растопить кристаллы льда в топливном баке и заменить автомобильное топливо. Зимой следует проявлять особую осторожность при выборе топлива, так как некачественное топливо может содержать воду, которая может повредить систему подачи топлива из-за конденсации. Поэтому в холодное время года рекомендуется заправляться только на проверенных заправочных станциях и не оставлять машину с пустым баком.