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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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От должности отстранен судебный исполнитель - из-за него пенсионерка потеряла квартиру и 28 тысяч евро

Министр юстиции Янис Борданс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 20 января, министр юстиции Янис Борданс отстранил от должности присяжного судебного исполнителя Роланда Вейнбергса, который признан подозреваемым по уголовному делу по подозрению в мошенничестве с имуществом пенсионерки, сообщил LETA пресс-секретарь министра юстиции Андрис Витенбургс.

 

Борданс сказал, что статус Вайнбергса в уголовном процессе, учитывая, что судебный пристав подозревается в совершении уголовного преступления, несовместим с исполнением обязанностей в судебной системе.

Решение было принято сразу после получения запрошенной информации из Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции. Судебный исполнитель признается подозреваемым в уголовном производстве, в рамках которого расследуются уголовные преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 318 и 177 Уголовного закона, а именно злоупотребление служебным положением и мошенничество в крупном размере.

"Отстранение судебного пристава от исполнения своих обязанностей до тех пор, пока статус подозреваемого в уголовном процессе является актуальным, является соразмерным и отвечает общественным интересам,

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не позволяя, чтобы обязанности присяжного судебного пристава продолжал выполнять человек в статусе подозреваемого в уголовном производстве", - подчеркнул Борданс.

Министр юстиции поручил выполнение обязанностей присяжного судебного пристава другому человеку. Ему также поручено обрабатывать суммы депозитов на депозитном счете Вайнбергса в Государственной кассе.

Согласно Закону о судебных приставах, с момента получения министром юстиции информации о подозреваемом от лица, ведущего производство, решение о возбуждении дисциплинарного производства и привлечении судебного пристава к дисциплинарной ответственности откладывается до вступления в силу окончательного решения лица, ведущего производство по уголовному делу.

Обжалование решения не имеет приостанавливающего действия.

Как сообщалось ранее, программа TV3 Nekā personīga сообщала, что

в результате действий судебного пристава Вайнбергса 89-летняя одинокая пенсионерка потеряла и квартиру, и деньги - 28 000 евро, а полиция возбудила уголовное дело.

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Вайнбергс получил статус подозреваемого в уголовном производстве, возбужденном Государственной полицией по поводу возможного мошенничества, также задержан еще один человек, выяснило агентство LETA.

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