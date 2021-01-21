От должности отстранен судебный исполнитель - из-за него пенсионерка потеряла квартиру и 28 тысяч евро

Борданс сказал, что статус Вайнбергса в уголовном процессе, учитывая, что судебный пристав подозревается в совершении уголовного преступления, несовместим с исполнением обязанностей в судебной системе.

Решение было принято сразу после получения запрошенной информации из Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции. Судебный исполнитель признается подозреваемым в уголовном производстве, в рамках которого расследуются уголовные преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 318 и 177 Уголовного закона, а именно злоупотребление служебным положением и мошенничество в крупном размере.

"Отстранение судебного пристава от исполнения своих обязанностей до тех пор, пока статус подозреваемого в уголовном процессе является актуальным, является соразмерным и отвечает общественным интересам, 2

не позволяя, чтобы обязанности присяжного судебного пристава продолжал выполнять человек в статусе подозреваемого в уголовном производстве", - подчеркнул Борданс.

Министр юстиции поручил выполнение обязанностей присяжного судебного пристава другому человеку. Ему также поручено обрабатывать суммы депозитов на депозитном счете Вайнбергса в Государственной кассе.

Согласно Закону о судебных приставах, с момента получения министром юстиции информации о подозреваемом от лица, ведущего производство, решение о возбуждении дисциплинарного производства и привлечении судебного пристава к дисциплинарной ответственности откладывается до вступления в силу окончательного решения лица, ведущего производство по уголовному делу.

Обжалование решения не имеет приостанавливающего действия.

Как сообщалось ранее, программа TV3 Nekā personīga сообщала, что

в результате действий судебного пристава Вайнбергса 89-летняя одинокая пенсионерка потеряла и квартиру, и деньги - 28 000 евро, а полиция возбудила уголовное дело. 2