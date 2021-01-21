Ида Галич подтвердила разод с Аланом Басиевым

В Instagram-сторисГалич не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее сына.

"Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования", - цитирует Иду СМИ.

Галич отметила, что продолжает призывать верить в любовь. Ведь, если их брак распался, это не означает, что также будет и у других.