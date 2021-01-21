Чт, 21.01.2021
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Алексей Навальный
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Ида Галич подтвердила разод с Аланом Басиевым

Ида Галич ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

30-летняя российская телеведущая и блогер Ида Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. Расставание с супругом она прокомментировала в Instagram-сторис. Об этом пишет Lenta.ru.

В Instagram-сторисГалич не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее сына.

"Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования", - цитирует Иду СМИ.

Галич отметила, что продолжает призывать верить в любовь. Ведь, если их брак распался, это не означает, что также будет и у других.

Ида и Алан поженились в 2018 году. В феврале 2020 года у супругов родился сын Леон. В декабре 2019 года стало известно, что Галич купила в ипотеку замок. По неофициальной информации СМИ, дом стоил более 20 миллионов рублей (224 тысячи евро). Речь идет об особняке площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе.

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