Анна Хилькевич рассказала о домогательствах от режиссера "Мосфильма", когда ей было всего 15 лет

"Я стала жертвой харассмента", - заявила Анна и поведала свою историю.

С того случая прошло много лет, и тема харассмента уже обсуждалась в Сети. Актрисе даже звонили журналисты и спрашивали, было ли в ее жизни что-то подобное, но тогда она не хотела об этом говорить. Сейчас она может.

"Скажу сразу - имен не назову, данные не передам. Мне не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей. Уверена, что тот человек сам все уже понимает, жизнь - интересная штука", - заметила Хилькевич.

Когда она пришла на пробы, ей было всего 15 лет.

"Это сейчас с высоты своего возраста я понимаю, как это мерзко выглядело", - подчеркнула Анна.

Хилькевич тогда была юной начинающей артисткой и только оканчивала театральную школу. Анна мечтала сниматься в кино.

"У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала, как проводятся пробы, ведь я только-только вступала на этот путь.

И вот прихожу я на пробы одного проекта на "Мосфильм". Как правило, вначале происходит "знакомство с режиссером", где артист рассказывает о себе, они общаются, и по итогам беседы артиста приглашают дальше или же он слышит болючее "Спасибо, мы вам перезвоним".

Пришла на "Мосфильм". Зашла в кабинет, познакомилась с режиссером, поговорили. И дальше он выводит меня в коридор и говорит: "Очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу, куда и когда приехать в следующий раз", - рассказывает Анна.

Тогда она была на седьмом небе от счастья. После ей пришло СМС-сообщение, в котором был обозначен адрес, куда ей следовало приехать.

"Наступает день Х. Я приезжаю к назначенному адресу - это жилой дом. Поднимаюсь, захожу. Понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя", - вспоминает она.

Вскоре второй мужчина вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную.

После они сели на диван. Режиссер достал бумажки с текстом для проб и дал актрисе в руки. Они стали читать сцену по ролям.

"И тут он мне говорит: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной", - продолжает Хилькевич.

Она не знает, что произошло. По ее предположению, может, он пытался применить на ней технику НЛП, может, это доставляло ему удовольствие, а может, это его привычный способ "развода" актрис на секс.

"Но я не прочухала. Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала, меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала... Дверь открылась, и меня спокойно отпустили", - написала она.

После ее не покидало ощущение грязи и мерзости.

"Через пару дней мне позвонили из кинокомпании и сообщили, что меня утвердили. Я отказалась. Не нужны мне роли, добытые таким способом, да и неизвестно, как могла обернуться эта назаконченная история дальше", - подытожила она.

Анна также обратилась к СМИ и попросила ей не звонить. Она не собирается наказывать обидчика, ведь считает, что жизнь - бумеранг. Она лишь хотела поделиться опытом и уберечь юных артисток от опасности.