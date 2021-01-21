В пятницу и на выходных отменены 40 региональных автобусных маршрутов

В пятницу отменены несколько рейсов по маршрутам Даугавпилс - Лоцики, "Цата" - Цирулиши -"Цата", Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава, Рига - Спуньнупе - Яункемери, Рига - Слока, Рига - Ропажи, Рига - Елгава и Рига - Саласпилс.

В субботу, 23 января, не будут выполняться несколько рейсов по маршрутам Рига - Марупе, Рига - Елгава и "Цата" - Цирулиши - "Цата", а в субботу и воскресенье, 24 января, не будут выполняться рейсы по маршрутам Рига - Олайне, Рига - Адажи - Кадага, Рига - Гаркалне - Вангажи, Рига - Балдоне, Рига - Яункемери, Рига - Слока, Даугавпилс - Лоцики, Рига - Саласпилс, Рига - Даугмале, Рига - Адажи - Подниеки - Гаркалне, Рига - Адажи - Царникава, Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава, Рига - Плявниеккалнс - Кекава, Рига - Спуньнупе - Яункемери, Рига - Ропажи и Лиепая - Гробиня.

Управление автомобильного транспорта заявило, что загруженность общественного транспорта активно контролируется путем временной отмены рейсов с почти полным отсутствием пассажиров, а также предоставления общественного транспорта в вечернее время, чтобы те, кто работает посменно, к примеру, в области медицины, могли добраться домой или на работу.

Представители дирекции также предложили жителям перед поездкой проверить актуальное расписание движения на сайте www.atd.lv в разделе "Расписание движения" или на портале www.1188.lv.

Уже сообщалось, что в эти выходные, как и в предыдущие, жители должны будут находиться дома с 22 часов вечера до 5 утра. Покидать место жительства в этот период разрешается только в особо неотложных случаях. При выходе в это время необходимо иметь с собой удостоверение с персональными данными, адресом места жительства, причиной выхода на улицу и местом назначения. Каждый житель также обязан иметь при себе паспорт или ID-карту.