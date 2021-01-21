В России потребовали заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального

"Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщили в пресс-службе.

Генпрокуратура также добавила, что правоохранительные органы "ориентированы на принятие предупредительных мер", а при наличии конкретных оснований - на привлечение виновных к ответственности.

Накануне Роскомнадзор также по поручению российской Генпрокуратуры потребовал от соцсетей TikTok и "ВКонтакте" оградить подростков от участия в акциях протеста.