Чт, 21.01.2021
Я видел много насмешек над правосудием, это беззаконие наивысшей степени. Алексей Навальный
Алексей Навальный
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • В России потребовали заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального
1
1 мин для прочтения

В России потребовали заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального

Многие молодые люди в российской столице поддерживают Алексея Навального. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к веб-сайтам, на которых содержатся призывы участвовать "в незаконных акциях 23 января", сообщает "Медуза" со ссылкой РИА Новости и пресс-службу ведомства.

"Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщили в пресс-службе.

Генпрокуратура также добавила, что правоохранительные органы "ориентированы на принятие предупредительных мер", а при наличии конкретных оснований - на привлечение виновных к ответственности.

Накануне Роскомнадзор также по поручению российской Генпрокуратуры потребовал от соцсетей TikTok и "ВКонтакте" оградить подростков от участия в акциях протеста.

На субботу, 23 января Алексей Навальный и его сторонники анонсировали протестные акции на главных улицах российских городов, связанные с заключением оппозиционного политика под стражу и возможной заменой его условного срока на реальный по делу Yves Rocher.

Последние новости

НАВЕРХ
Back