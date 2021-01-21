Умерла французская актриса Натали Делон, бывшая жена Алена Делона

Натали и Ален были в браке с 1964 по 1968 год, их сын также стал актером.

Натали Делон снялась в десятках фильмов. Она также сыграла вместе с Аленом Делоном в картине "Самурай" (1967 год) Жана-Пьера Мельвиля.