Умерла французская актриса Натали Делон, бывшая жена Алена Делона
Французская актриса Натали Делон, бывшая жена актера Алена Делона, скончалась в четверг в возрасте 79 лет, сообщил их сын Антони.
Французская актриса Натали Делон, бывшая жена актера Алена Делона, скончалась в четверг в возрасте 79 лет, сообщил их сын Антони.
Натали и Ален были в браке с 1964 по 1968 год, их сын также стал актером.
Натали Делон снялась в десятках фильмов. Она также сыграла вместе с Аленом Делоном в картине "Самурай" (1967 год) Жана-Пьера Мельвиля.
"Покойся с миром, мама", - написал Антони Делон на своей странице в Instagram. Причины смерти актрисы не раскрываются.