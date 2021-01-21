Чт, 21.01.2021
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Умерла французская актриса Натали Делон, бывшая жена Алена Делона

Французская актриса Натали Делон, бывшая жена актера Алена Делона, скончалась в четверг в возрасте 79 лет, сообщил их сын Антони.

Натали и Ален были в браке с 1964 по 1968 год, их сын также стал актером.

Натали Делон снялась в десятках фильмов. Она также сыграла вместе с Аленом Делоном в картине "Самурай" (1967 год) Жана-Пьера Мельвиля.

"Покойся с миром, мама", - написал Антони Делон на своей странице в Instagram. Причины смерти актрисы не раскрываются.

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